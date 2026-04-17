4 φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του – Αθώα η 35χρονη μητέρα

Καταδικάστηκε σε 4 φορές ισόβια και επιπλέον 80 χρόνια κάθειρξη και τρεις μήνες - Η πρώην σύζυγος «είχε αδυναμία αντίληψης του αδίκου, λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος» σύμφωνα με τους δικαστές
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (17/04/2026) ο πρώην αστυνομικός της Βουλής για την άγρια σεξουαλική κακοποίηση των τεσσάρων παιδιών του αλλά και της συζύγου του.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ότι ο 46χρονος πρώην αστυνομικός που καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση, τέλεσε τις σοκαριστικές πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε.

Ότι δηλαδή βίαζε κατ´ εξακολούθηση τα παιδιά του και την πρώην γυναίκα του, ότι διέπραξε κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών και πορνογραφία, ανάμεσα στα υπόλοιπα αδικήματα.

Οι επτά δικαστές, τρεις τακτικοί και τέσσερις ένορκοι, καταδίκασαν ομόφωνα τον αποταχθέντα αστυνομικό σε 4 φορές ισόβια και επιπλέον 80 χρόνια κάθειρξη και τρεις μήνες, για τα βαριά κακουργήματα που κατηγορείται.

Επίσης του επιβλήθηκε χρηματική ποινή, ύψους 13.500 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε από τους δικαστές αθώος, μόνο για το πλημμέλημα της οπλοκατοχής.

Ανατροπή με τη μητέρα

Η δικαστική ανατροπή ήρθε ωστόσο για την μητέρα και πρώην σύζυγό του, επίσης πρώην αστυνομικό, που κατά πλειοψηφία 5-2 κρίθηκε αθώα για το βαρύ κατηγορητήριο που της αποδόθηκε, για βιασμό των παιδιών της, κατάχρηση ανηλίκων αλλά και γενετήσιες πράξεις με τα παιδιά της.

Κατά το σκεπτικό των δικαστών, η ίδια «είχε αδυναμία αντίληψης του αδίκου, λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος».

Στο άκουσμα της αθωωτικής απόφασης η 35χρονη, συγκινημένη, ευχαρίστησε τη δικαιοσύνη. «Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη και πάλι δημόσια», ενώ οι συγγενείς της ξέσπασαν σε κλάματα.

«Όχι» σε ελαφρυντικά

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών απέρριψε σχετικό αίτημα του 46χρονου για αναγνώριση του ελαφρυντικού του προτέρου σύννομου βίου. Ο ίδιος και ο συνήγορός του αποχώρησαν από τη δικαστική αίθουσα, πριν ολοκληρωθεί η εκφώνηση της δικαστικής απόφασης.

Η δίκη για την πρωτοφανή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, με κατηγορούμενους τους γονείς τους, διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, για την προστασία της ανηλικότητας των νεαρών θυμάτων και την αποφυγή της περαιτέρω θυματοποίησής τους. Και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν αποταχθεί από το Αστυνομικό Σώμα.

