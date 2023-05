Χιλιάδες θεατές «πλημμύρισαν» την πλατεία Κοτζιά στο κέντρο της Αθήνας. Απόλαυσαν τη μοναδική συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου Αthens City Festival του Δήμου Αθηναίων.

Η λαμπερή πλατεία Κοτζιά και η Αθήνα υποδέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (06.05.2023) ένα από τα πιο γνωστά βρετανικά συγκροτήματα, τους μαγευτικούς Cinematic Orchestra.

Περίπου 6.000 Αθηναίες, Αθηναίοι και επισκέπτες της πρωτεύουσας παρακολούθησαν τη μοναδική συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου Αthens City Festival του Δήμου Αθηναίων και πρόσφερε ένα υπέροχο μουσικό θέαμα.

Το Δημαρχείο, καθώς και όλα τα κτίρια της πλατείας είχαν φωτιστεί ανάλογα, προκειμένου να υποδεχτούν το συγκρότημα που μαγεύει το κοινό του με τον χαρακτηριστικό nu jazz ήχο του και τα ξεχωριστά visuals.

Οι Cinematic Orchestra βγήκαν στη σκηνή λίγο πριν από τις 21.30, προσφέροντας για περίπου δύο ώρες, μια οπτικοακουστική εμπειρία με έντονη κινηματογραφική ατμόσφαιρα, παίζοντας όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες όπως Α caged bird, Lessons, και All that you give, γεμίζοντας συγκίνηση το κοινό.

Το βρετανικό συγκρότημα έχει στην «πλάτη» του μία πορεία δύο δεκαετιών, γεμάτη από αξιοσημείωτες μουσικές στιγμές με βάση τη nu jazz, το downtempo και τη σύγχρονη κλασική μουσική, έχοντας συγκεντρώσει δισεκατομμύρια streams στις μουσικές πλατφόρμες και έχοντας «ντύσει» μουσικά δεκάδες soundtrack για ταινίες και σειρές, έως και τον τελικό του Champions League.

Το Αthens City Festival του Δήμου Αθηναίων, είναι η μεγάλη γιορτή της πόλης. Περισσότερες από 225 δράσεις και events και στις 129 γειτονιές της Αθήνας έως τις 31 Μαΐου:

Περιηγήσεις, βραδιές γαστρονομίας, εκθέσεις σε μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα, υπαίθριες δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, συναυλίες, dj set και events σε μία μεγάλη γιορτή για όλους!