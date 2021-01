Click away: Τέλος τα ραντεβού – Πώς θα παραλάβετε τις παραγγελίες σας

Με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου (02.01.2021) ο Στέλιος Πέτσας σταματά το click away από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου έως και τις 11 του μηνός. Το μεγάλο ερώτημα που προέκυψε ήταν τι θα γίνει με τις παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει και πλέον οι πελάτες δεν θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να τις παραλάβουν από τα καταστήματα.

Έτσι, λοιπόν, όσοι έχουν ήδη παραγγείλει με το click away θα παραλάβουν τα προϊόντα με courier.

“Αυτό το κλείσιμο – άνοιγμα των καταστημάτων είναι καταστροφικό. Αν χαθούν οι εκπτώσεις θα είναι τεράστια καταστροφή για την οικονομία”, σχολίασε στο newsit.gr, ο πρόεδρος του Επαγγελματικό Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Και συμπλήρωσε: “Πάνω από το 50% των επιχειρήσεων δεν θα μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, όταν έρθει η ώρα”.

“Είναι μια αρνητική εξέλιξη, αλλά εάν τα αυστηρά μέτρα διαρκέσουν μόνο την πρώτη εβδομάδα του έτους, θα έλεγα πως είναι μικρό το κακό, αφού η αγορά είναι σε αναμονή για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων την δεύτερη Δευτέρα του μήνα, 11 Ιανουαρίου”, δήλωσε από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του ΠΕΣΑ, Βασίλης Κορκίδης, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

“Εάν θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάτι από την αιφνιδιαστική απόφαση είναι τα αντανακλαστικά του ΥΠΟΙΚ, που για τα εβδομαδιαία αυστηρά μέτρα ανακοίνωσε μηνιαία οικονομικά αντίμετρα με πλήρη απαλλαγή από το ενοίκιο του Ιανουαρίου. Δυστυχώς, πριν τα επόμενα βήματα, πρέπει να σταματήσουμε για μια εβδομάδα, και από το click away για να πάμε στο click in shop, πρέπει να περάσουμε από το click to stop”, πρόσθεσε.