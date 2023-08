Το μέγεθος της καταστροφής που συντελείται εδώ και έξι εικοσιτετράωρα στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης από τις φωτιές, καταγράφει η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus μέσω του δορυφόρου Sentinel.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, σε ανάρτηση της υπηρεσίας Copernicus την Πέμπτη, 24 Αυγούστου, η έκταση που είχε καεί μέχρι την Τετάρτη (23.08.2023) στην Αλεξανδρούπολη από τις φωτιές – πάνω από 720.000 στρέμματα – είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια.

Την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την δορυφορική καταγραφή των καμένων εκτάσεων και των ζημιών που έχει προκαλέσει η μεγάλη πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη ενεργοποίησε η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από την προηγούμενη εβδομάδα, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτών και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο 19 Αυγούστου προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

