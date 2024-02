NANTEX της Τουρκίας δεσμεύσει περιοχή στην «καρδιά» του Αιγαίου

Η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX για αεροναυτικές ασκήσεις στην «καρδιά» του Αιγαίου, φέρνοντας στο προσκήνιο ταυτόχρονα το όσα λέει για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών.

Συγκεκριμένα, η Τουρκία εξέδωσε την Δευτέρα (12.02.2024) NAVTEX για αεροναυτικές ασκήσεις, χωρίς πυρά, που θα γίνουν στο Αιγαίο αύριο, 14 φεβρουαρίου 2024, από τις 6 ως τις 10 το πρωί.

Ο χώρος που έχει δεσμεύσει η Τουρκία για τις ασκήσεις της είναι «προκλητικά» μεγάλος, ξεκινώντας από τα ανοιχτά της Σάμου και καταλήγοντας στα ανοιχτά των Κυκλάδων, την Άνδρο και την Τήνο, όπως φαίνεται παρακάτω στην φωτογραφία.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης:

TURNHOS N/W : 0155/24 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 12-02-2024 19:19)TURNHOS N/W : 0155/24

AEGEAN SEA

1. AERONAUTICAL EXERCISES WITHOUT FIRING, ON 14 FEB 24 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

38 00.03 N – 026 27.17 E

37 58.35 N – 025 11.78 E

37 36.00 N – 025 30.00 E

37 53.98 N – 026 36.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141100Z FEB 24.

Ζήτημα αποστρατικοποίησης

Η Άγκυρα, όμως, δεν σταματάει εκεί. Με ξεχωριστή NAVTEX επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Με τη γνωστή «λίστα» νησιών, όπως η Χίος, η Λήμνος, η Σάμος και η Ρόδος, υποστηρίζει πως δεν θα πρέπει να γίνεται καμία στρατιωτική ενέργεια στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών.

Όπως έχει αναφέρει το OnAlert, με αφορμή την άσκηση «ΤΡΙΑΙΝΑ» που πραγματοποιήθηκε σήμερα από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στο βορειοανατολικό Αιγαίο, η Τουρκία εξέδωσε πριν λίγες ημέρες μια σειρά από NAVTEX και ΝΟΤΑΜ, κάνοντας λόγο για αποστρατικοποιημένες ζώνες.

Η απόφαση της Άγκυρας να επαναφέρει ζήτημα αποστρατικοποιημένων νησιών, παρά το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν αποτελεί έκπληξη για την Αθήνα, καθώς στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι οι γείτονες, παρά τις σχεδόν μηδενικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών τον τελευταίο χρόνο, επιμένουν να θέτουν το θέμα στο τραπέζι.

Δείτε αναλυτικά τη NAVTEX που εξέδωσε χθες ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης για τα ελληνικά νησιά με «μη στρατιωτικό καθεστώς»:

TURNHOS N/W : 0156/24 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 12-02-2024 19:20)TURNHOS N/W : 0156/24

AEGEAN SEA

1. TASOS, AYA EVSTRATIOS, PSARA, SAMOTHRACE, LEMNOS, MYTILENE, CHIOS, NIKARIA, SAMOS, STAMPALIA, RHODES, CALKI, SCARPANTO, CASOS, PISCOPIS (TILOS), MISIROS (NISYROS), CALIMNOS, LEROS, PATMOS, LIPSOS, SIMI, COS, CASTELLORIZO ISLANDS ARE IN A NON-MILITARY STATUS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION OF 13 TH FEBRUARY 1914 BY THE CONFERENCE OF LONDON, 1923 LAUSANNE PEACE TREATY, 1923 CONVENTION RELATING TO THE REGIME OF THE TURKISH STRAITS AND 1947 PARIS PEACE TREATY. THEREFORE ANY MILITARY ACTIVITY SHOULD NOT BE CONDUCTED IN THE TERRITORIAL WATERS OF THOSE ISLANDS.

2. HOWEVER, FROM TIME TO TIME SOME STATIONS BROADCAST NAVIGATIONAL WARNINGS THAT MILITARY ACTIVITIES WILL BE CARRIED OUT IN THE AREAS INCLUDING THE TERRITORIAL WATERS OF THOSE MENTIONED ISLANDS THAT MAY ENDANGER THE SAFETY OF NAVIGATION IN VIOLATION OF INTERNATIONAL TREATIES.

3. CAUTION IS ADVISED AGAINST SUCH ACTIVITIES THAT MAY JEOPARDISE SAFETY OF NAVIGATION.

4. CANCEL THIS MESSAGE 161700Z FEB 24.