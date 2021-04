Με υποχρεωτικό self test κορονοϊού πηγαίνουν από σήμερα στη δουλεία τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το νέο αυτό μέτρο «αγγίζει» πάρα πολλούς κλάδους, ενώ η πρώτη εβδομάδα θεωρείται εβδομάδα προσαρμογής.

Σούπερ μάρκετ, καταστήματα πώλησης τροφίμων και εστίασης (για τις υπηρεσίες που λειτουργούν), τράπεζες, μεταφορές, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων θα πρέπει από σήμερα να προμηθευτούν από τα φαρμακεία ένα self test να αυτοεξεταστούν και να τα δηλώσουν στην κατάλληλη πλατφόρμα.

Η πρώτη εβδομάδα θεωρείται προσαρμογής και για το λόγο αυτό τα self test που θα γίνουν από σήμερα θα μπορούν να δηλωθούν έως την ερχόμενη Κυριακή. Από την επόμενη εβδομάδα όμως θα πρέπει να τηρούνται τα χρονοδιαγραμματα της πολιτείας, καθώς τα πρόστιμα θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερά. Έτσι τα αποτελέσματα θα πρέπει να δηλώνονται 24 ώρες πριν ο εργαζόμενος πάει στη δουλειά του.

Επιχειρηματίες αλλά και εργαζόμενοι βλέπουν θετικά τη χρήση των self test, με αρκετούς από αυτούς να έχουν προχωρήσει στον αυτοέλεγχο τους. “Έχουμε ξεκινήσει κανονικά να κάνουμε όλα τα τεστ όπως ορίζει ο νόμος σε όλο το προσωπικό και να καταθέτουμε τα αποτελέσματα ηλεκτρονικά. Η πρώτη εβδομάδα είναι λίγο δοκιμαστική. Έχουμε δώσει μια μικρή παράταση στους εργαζόμενους ώστε να πάρουν το χρόνο τους για να καταβάλλουν το τεστ κανονικά. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε κανονικά με τις ημερομηνίες που ορίζονται. Νομίζω ότι αυτό διασφαλίζει και το προσωπικό και τους πελάτες, έτσι ώστε να μειώσουμε να συμβεί το οποιοδήποτε κρούσμα εντός του καταστήματος και να θωρακίσουμε την όλη επιχείρηση” λέει στο newsit.gr, η Ειρήνη υπεύθυνη κομμωτηρίου και συνεχίζοντας προσθέτει: “Εμείς έχουμε δώσει μια ομαδική παραγγελία για να προλάβουμε την όλη διαδικασία. Κινηθήκαμε πιο οργανωμένα ώστε να διευκολύνουμε το προσωπικό μας και να ξεκινήσει η διαδικασία όσο πιο άμεσα γίνεται”.

Από την πλευρά της η ιδιοκτήτρια καταστήματος με είδη ρουχισμού, Ειρήνη Βαλσαμίδου αναφέρει:“ Έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα να κάνουμε τα self test, τα κάνουμε αλλά είμαστε με το click away. Στο δικό μας το είδος δεν μπορεί να δουλέψει αυτό. Πρέπει να γίνει έστω με ραντεβού, να μπαίνουν οι πελάτες μέσα. Και που είμαστε ανοιχτά, είναι σαν είμαστε κλειστά. Κάναμε το self test το δηλώσαμε, αλλά ποιος πελάτης να μπει μέσα, αφού δουλεύουμε με το click away. Μόνο για εμάς που είμαστε στο χώρο μέσα. Η εφαρμογή με τα self test θα βοηθήσει στο κόσμο που μπαίνει σε ένα μαγαζί να νιώσει ότι μπαίνει σε ένα κατάστημα που δεν έχει covid. Πιο ασφάλεια θα νιώσει”.

Ρεπορτάζ: Άγγελος Λαμπίδης