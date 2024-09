X Machina: 15 Ομιλητές επαναπροσδιορίζουν το μέλλον στο TEDxAthens 2024

Ανακάλυψε τους 15 Ομιλητές της Κεντρικής Σκηνής για τα 15 χρόνια TEDxAthens!

Το TEDxAthens 2024 επιστρέφει στις 5 Οκτωβρίου, στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Πειραιώς 260, για ένα μοναδικό ταξίδι στο “X Machina” σύμπαν, με πρωτοποριακές ομιλίες και διεθνώς αναγνωρισμένους ομιλητές.

Στην Κεντρική Σκηνή, ο Patrick Tatopoulos, Director, Production Designer & Visual Effects Designer, θα μαςμεταφέρει στα παρασκήνια του Hollywood. Η Evy Poumpouras, Former U.S. Secret Service Agent & Multi-media Journalist, θα μοιραστεί ιστορίες από την καριέρα της στην ποινική δικαιοσύνη, ενώ ο John Tasioulas, Professor of Ethics and Legal Philosophy στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, θα αναλύσει τις ηθικές προκλήσεις της τεχνητήςνοημοσύνης.

Ο Δημήτρης Γκιζόπουλος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών στο ΕΚΠΑ, θα εμβαθύνει στα μυστικά των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας, ο Andrew Winston, #3 στη λίστα Thinkers 50, θα μας προκαλέσει να αναθεωρήσουμε την επιχειρηματική στρατηγική, ενώ ο Linus Karlsson, Chief Creative Officer της IKEA, θα αποκαλύψει τους τρόπους που η δημιουργικότητα μπορεί να μετασχηματίσει το επιχειρηματικό τοπίο.

Σημαντικές συμμετοχές από τον χώρο της επιστήμης περιλαμβάνουν τον Didier Queloz, βραβευμένο το 2019 με το Νόμπελ Φυσικής, ο οποίος θα παρουσιάσει τις τελευταίες ανακαλύψεις στον τομέα των εξωπλανητών και την αναζήτηση της ζωής στο σύμπαν, και την Clover Hogan, Founder @Force of Nature & Climate Activist, που θα μιλήσει για τη νεανική κινητοποίηση υπέρ της κλιματικής δράσης.

Η βραβευμένη σεφ και επιχειρηματίας Miyoko Schinner θα εμπνεύσει το κοινό με το όραμά της για ένα βιώσιμο διατροφικό σύστημα. Ο Roger Michel, Executive Director του Ινστιτούτου Ψηφιακής Αρχαιολογίας, θα παρουσιάσει καινοτόμες τεχνολογίες για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ η Dr. Antonia Pontiki, πρωτοπόρος στη 3D εκτύπωση για χειρουργικές εφαρμογές, θα προσφέρει φρέσκες προοπτικές στην ιατρική. Στη σκηνή θα βρεθεί και η Dr. Maria Neira, Director of Public Health and Environment στον ΠΟΥ, για να αναλύσει τη σχέση κλιματικής αλλαγής και υγείας.

Ο Andreas Drimiotis, Πολιτικός αναλυτής και πρωτοπόρος της πληροφορικής στην Ελλάδα, θα μοιραστεί την πολύχρονη εμπειρία του στον τομέα της τεχνολογίας και της πολιτικής. Τέλος, η Muzoon Almellehan, UNICEF Goodwill Ambassador, θα αναφερθεί στη δράση της υπέρ της εκπαίδευσης των παιδιών σε συνθήκες κρίσης, ενώ ο πρώην μπασκετμπολίστας Dimitris Papanikolaou θα μοιραστεί την προσωπική του εμπειρία για την ευαισθητοποίηση γύρω από τον αυτισμό.

Κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ.