Zircon: Επιβεβαιώθηκε ότι χρησιμοποίησαν τους ρωσικούς υπερηχητικούς πυραύλους cruise στην Ουκρανία

Το Ινστιτούτο Επιστημονικής Έρευνας και Εγκληματολογικών Ερευνών Κιέβου, στην Ουκρανία, έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματα πορίσματος για ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα, στις 7 Φεβρουαρίου και υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκε ο προηγμένος υπερηχητικός πύραυλος τύπου Zircon.

Η αποκάλυψη αυτή για τους πυραύλους στην Ουκρανία, κέντρισε το ενδιαφέρον όχι μόνο των στρατιωτικών αναλυτών αλλά και της διεθνούς κοινότητας, καθώς ήταν η πρώτη φορά που σοβαρή επιστημονική έρευνα αποδείκνυε την επιτυχημένη και λειτουργική εκτόξευση του ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου cruise στην επίθεση της 7ης Φεβρουαρίου κατά του Κιέβου, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Παρά το γεγονός ότι υπήρχε κάποια δυσπιστία και αμφιβολία για την εκτόξευση του πυραύλου Zircon από τις ρωσικές δυνάμεις, οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας ανέφεραν σε δημόσια ενημέρωση Τύπου, ότι ενδεχομένως τροποποιήθηκαν παράκτια πυραυλικά συστήματα τύπου Bastion, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τους υπερηχητικούς πυραύλους cruise, καθώς τα πολεμικά πλοία, που είναι γνωστό ότι μεταφέρουν τον Zircon, δεν ήταν στη Μαύρη Θάλασσα την ημέρα της επίθεσης.

On February 7, the occupiers hit Kyiv with an experimental Zircon missile – the conclusions of the examination



