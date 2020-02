H πολυαναμενόμενη μεγάλη συνάντηση δημιουργών σύγχρονου ελληνικού κοσμήματος έρχεται για 7η χρονιά στο Ζάππειο Μέγαρο, από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020.

Ένα όνειρο που ξεκίνησε από την απαράμιλλη γοητεία του σύγχρονου ελληνικού κοσμήματος, έγινε ιδέα, ταξίδεψε και μεταδόθηκε σε 40 προορισμούς σε όλο τον κόσμο, μετρώντας ήδη 2160 ημέρες καλλιτεχνικής ωρίμανσης και εξωστρέφειας, με όχημα την έμπνευση 150 σχεδιαστών, και το πάθος για την αισθητική και την παράδοση 435 συνεργατών, έρχεται για 7η χρονιά στο Ζάππειο με στόχο να συναρπάσει τους επισκέπτες, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία αφιερωμένη στην τέχνη του κοσμήματος, τα διαφορετικά υλικά του και την μοναδική ιδιότητα να απογειώνει στιγμές, διαθέσεις και αισθήσεις.

Για 7η συνεχόμενη χρονιά το A JEWEL MADE IN GREECE, η μεγαλύτερη, πιο ολοκληρωμένη και διαρκώς ανανεούμενη πλατφόρμα προώθησης και ανάδειξης του σύγχρονου ελληνικού κοσμήματος στην Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, διοργανώνει, τη μεγάλη Συνάντηση Δημιουργών στο Ζάππειο Μέγαρο, με την συμμετοχή 75 μοναδικών Ελλήνων καλλιτεχνών.

Το ΑJMIG το οποίο αποτελεί ιδέα, πρωτοβουλία και διοργάνωση της Μαίρης Σαμόλη έχει σαν στόχο τη διάδοση και αναγνώριση του ελληνικού αποτυπώματος σε επίπεδο αισθητικής και επιχειρηματικότητας στον κλάδο του κοσμήματος σε όλο κόσμο και μετρά δεκάδες ήδη εντυπωσιακές παρουσιάσεις και επιτυχημένες συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εκθέσεις ανά την υφήλιο.

Ταυτόχρονα, σκοπός του είναι να δώσει στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του κλάδου, να συμμετάσχει στην αέναη διάδραση αυτού με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, αλλά και να αγγίξει και να αποκτήσει τα κοσμήματα των ονείρων του.

Η διοργάνωση γίνεται και αυτή τη χρονιά με την αιγίδα και την στήριξη του ENTERPRICE GREECE. Σύμβουλος είναι η Ιστορικός Τέχνης Ίρις Κρητικού.

Η φετινή διοργάνωση, που αποτελεί μία γιορτή λάμψης, εξωστρέφειας και δημιουργικότητας με θέμα “The Year of Gold” είναι αφιερωμένη στο πιο λατρεμένο διαχρονικά μέταλλο, τον Χρυσό, που έχει σφραγίσει συμβολικά ως έμπνευση, πολυτέλεια, τέχνη, ιστορία, προϊόν, επιχείρηση, σχέση ή συναλλαγή κάθε πτυχή της ζωής μας ανά τους αιώνες. Αποτύπωση συναισθήματος αλλά και μήνυμα, ο Χρυσός ζεσταίνει κάθε διαδραστική στιγμή τόσο σε συλλογικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Για πρώτη φορά φέτος στο πλαίσιο της συνάντησης δίνεται μία μοναδική ευκαιρία εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με την πραγματοποίηση round table με αντικείμενο τα νομικά θέματα που απασχολούν πολύ συχνά τους δημιουργούς και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στο κόσμημα. Το A JEWEL & THE LAW συνδιοργανώνεται από το AJMIG και Tailored: Law & Business in the Fashion & Luxury Industry” στις 21.02 στις 14:00-17:30, και θα περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις σχετικά με την προστασία της δημιουργίας και της αυθεντικότητας, την κατοχύρωση σήματος, την προστασία των σχεδίων, την ασφάλεια των κοσμημάτων και τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Παράλληλα, ο κ. Γιώργος Σπυρομήλιος, έγκριτος Γεμολόγος και Επιστημονικός συνεργάτης του AJMIG, και η ομάδα του θα “ξεναγήσει” τους επισκέπτες του περιπτέρου του εργαστηρίου I.G.L στον κόσμο των διαμαντιών με μια μίνι παρουσίαση στα 4Cs των διαμαντιών (Carat, Cut, Clarity & Colour). Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν μέσα από το μικροσκόπιο τα διαμάντια, να μάθουν για τη σημασία των χαρακτηριστικών κατηγοριοποίησης, δηλαδή τα 4Cs και να κερδίσουν επιπλέον παροχές στις υπηρεσίες του εργαστηρίου I.G.L.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επιπρόσθετα, αναμένεται να έχει η παρουσία της εντυπωσιακής και μεγαλεπήβολης New York City Jewelry Week για πρώτη φορά στην Ελλάδα, του μεγαλύτερου οχήματος προβολής κοσμήματος στη Νέα Υόρκη, που φιλοξενείται φέτος από το AJMIG, έχοντας ήδη γνωρίσει μέσω επιτυχημένης συνεργασίας την πορεία, το επίπεδο ποιότητας και αισθητικής και την αποδοχή της ελληνικής διοργάνωσης.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της Συνάντησης θα ανακοινωθούν οι νικητές των θεσμοθετημένων ετήσιων βραβείων του AJMIG που δίνουν κάθε χρόνο την ευκαιρία σε καλλιτέχνες από κάθε κατηγορία κοσμήματος να προωθήσουν περαιτέρω το brand και τις δημιουργίες τους με βάση ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό πλάνο ενεργειών για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα βραβεία είναι αποτέλεσμα ψηφοφορίας κοινού, δημιουργών και επιτροπής που φέτος αποτελείται από την διεθνούς φήμης Ελληνίδα Εικαστικό Della Rounick, την Ιστορικό τέχνης Ίρις Κρητικού, την Καλλιτέχνη Μαίρη Σαμόλη, και την Λιάνα Βουράκη.

Μία ζωντανή συνάντηση δημιουργικής έκφρασης, παραγωγικού διαλόγου, υψηλής αισθητικής, συνεργατικής επιχειρηματικότητας και αισιόδοξης ελληνικής εξωστρέφειας, που μετέτρεψε το “Made in Greece” σε τίτλο τιμής για κάθε δημιουργό σύγχρονου Ελληνικού κοσμήματος, έρχεται ανανεωμένη και προσκαλεί εμπόρους, κοινό, δημιουργούς, καλλιτέχνες και φορείς να την απολαύσουν.