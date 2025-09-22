Αδειάζει η Αγυιά από μετανάστες: Φεύγουν για Σέρρες οι τελευταίοι 364 – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αδειάζει σιγά σιγά η Αγυιά της Κρήτης από τους μετανάστες τους οποίους φιλοξενούσε το τελευταίο διάστημα καθώς σήμερα (22.09.2025) ξεκίνησε η μεταγωγή των τελευταίων από τη Σούδα, στο λιμάνι της Καβάλας.

Συνολικά 320 μετανάστες αναμένεται να εγκαταλείψουν σήμερα την Αγυιά. Οι 40 από αυτούς έφτασαν στη Σούδα από άλλο σημείο της Κρήτης όπου φιλοξενούνταν.

Αφού φτάνουν στην Καβάλα, στη συνέχεια θα μεταφερθούν με λεωφορεία στην Συντική Σερρών.

Αυτοί οι μετανάστες είναι οι τελευταίοι από τους 1150 που είχαν φιλοξενηθεί τις προηγούμενες μέρες στην συγκεκριμένη περιοχή της Κρήτης.

Το ταξίδι θα διαρκέσει 17 ώρες και η μεταγωγή γίνεται από την Ελληνική Αστυνομία με την υποστήριξη του Λιμενικού Σώματος και της ομάδας ειδικών αποστολών του Λιμενικού.

Για τα πρόσφατα περιστατικά έχουν συλληφθεί 9 άτομα ως διακινητές και οδηγούνται αρμοδίως.