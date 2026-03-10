Ελλάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: Εκτιμώ τον Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, η καταγγελία δεν συνάδει με το πρόσωπο του

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποσυνέδεσε την ομαδική παραίτηση στον ΕΟΔΥ με την καταγγελία σε βάρος του προέδρου του οργανισμού
Άδωνις Γεωργιάδης
Η αποχώρηση των 13 μελών του συμβουλίου του ΕΟΔΥ δεν συνδέεται με το περιστατικό κακοποιητικής συμπεριφοράς που έχει καταγγελθεί από εργαζόμενη του οργανισμού, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε να διαφοροποιείται από τις αρχικές εκτιμήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στην ομαδική παραίτηση του πρώην προέδρου του οργανισμού Χρήστου Χατζηχριστοδούλου και των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η αποχώρηση των 13 μελών του συμβουλίου δεν συνδέεται με το περιστατικό κακοποιητικής συμπεριφοράς που έχει καταγγελθεί από εργαζόμενη του οργανισμού.

«Η παραίτηση έχει να κάνει με προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε εδώ και έναν μήνα και δεν έχει σχέση με κανένα περιστατικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στον Χρήστο Χατζηχριστοδούλου με ιδιαίτερα θετικά λόγια, σημειώνοντας ότι η καταγγελία δεν συνάδει με την εικόνα που έχει ο ίδιος για το πρόσωπό του.

«Αυτή η καταγγελία δεν συνάδει με το πρόσωπο του κ. Χατζηχριστοδούλου, το οποίο έχω γνωρίσει», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τον πρώην πρόεδρο του ΕΟΔΥ. Όπως σημείωσε, πρόκειται για «έναν εξαιρετικό επιστήμονα με σημαντική επιστημονική διαδρομή», ο οποίος στήριξε τη χώρα κατά την πρόσφατη υγειονομική κρίση της πανδημίας COVID-19.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη συζήτηση, μετά τις παραιτήσεις στο επιστημονικό συμβούλιο του ΕΟΔΥ και τις καταγγελίες που έχουν γίνει για το περιστατικό.

