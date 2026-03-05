Aegean: Νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο, ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων προχωρά η Aegean από και προς το Ισραήλ, το Ιράκ, τον Λίβανο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, λόγω του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, με ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης (05.03.2026) η Aegean, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ακυρώνονται επιπλέον αεροπορικά δρομολόγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Μαρτίου 2026

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 12ης Μαρτίου 2026

Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026

Αναλυτικός πίνακας με τις επιπλέον πτήσεις που ακυρώθηκαν ΕΔΩ