Ελλάδα

Aegean: Νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο, ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία

Αιτία των ακυρώσεων είναι οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Στιγμιότυπο από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Στιγμιότυπο από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων προχωρά η Aegean από και προς το Ισραήλ, το Ιράκ, τον Λίβανο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, λόγω του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, με ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης (05.03.2026) η Aegean, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ακυρώνονται επιπλέον αεροπορικά δρομολόγια.

Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Μαρτίου 2026

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 12ης Μαρτίου 2026

Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026

Αναλυτικός πίνακας με τις επιπλέον πτήσεις που ακυρώθηκαν ΕΔΩ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
128
82
63
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
SEEWQCI: Η Ελλάδα ενώνει τις δυνάμεις της με Κύπρο, Βουλγαρία και Ολλανδία για ένα ασφαλές, ισχυρό και κβαντικά καινοτόμο ψηφιακό μέλλον στην Ευρώπη
Το έργο φέρνει τα δύο τεχνολογικά επίπεδα -επίγεια δίκτυα οπτικών ινών και δορυφορικές συνδέσεις- κάτω από έναν κοινό λειτουργικό και θεσμικό σκελετό
Πηγή φωτό: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET)
Τα «τυφλά σημεία» στον ΟΠΕΚΕΠΕ που εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι για να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις - Τι κατέθεσαν σε δίκη στελέχη του Οργανισμού
Όπως τόνισαν οι μάρτυρες, μετά το 2015, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σταματήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους και άρα δεν μπορούν να εισπραχθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα
ΟΠΕΚΕΠΕ
Newsit logo
Newsit logo