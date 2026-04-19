Αεροδιακομιδή τραυματισμένης γυναίκας από το φαράγγι του Βίκου στο νοσοκομείο Ιωαννίνων

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η επιχείρηση διάσωσης Ελβετίδας τουρίστριας στο φαράγγι του Βίκου το απόγευμα της Κυριακής (19.04.2026). Τα νέα δεδομένα από το σημείο καθιστούν αδύνατη την επίγεια μεταφορά της και θα γίνει αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι του Βίκου, για τη μεταφορά γυναίκας, ελβετικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε ορεινό μονοπάτι στο φαράγγι του Βίκου.

Στο σημείο επιχειρούν τρία άτομα από την 5η ΕΜΑΚ, ομάδα της ΕΜΟΔΕ, καθώς και επικεφαλής της επιχείρησης ο αντιπύραρχος, Λύχνος Σωτήριος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έχει υποστεί τραυματισμό στο κεφάλι, ωστόσο διατηρεί τις αισθήσεις της και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή. Βρισκόταν μαζί με ομάδα εννέα ατόμων, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι διασώστες έχουν ήδη προσεγγίσει το σημείο, προχώρησαν στην ακινητοποίηση της τραυματισμένης και αναμένουν την άφιξη ελικοπτέρου για την παραλαβή της, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης ώρας.

Η τραυματίας αναμένεται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.