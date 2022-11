Λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (10.11.2022) έληξε το θρίλερ στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος“, μετά το συναγερμό που σήμανε η CIA για επιβάτη που ήταν ύποπτος για τρομοκρατία σε πτήση της Emirates. Το αποτέλεσμα ήταν και τα δύο αεροσκάφη της εταιρείας να παραμείνουν στην Αθήνα για να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος από τις αστυνομικές αρχές.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας: “Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με ύπαρξη ύποπτου ατόμου σε μία από τις δύο πτήσεις γνωστής εταιρείας που αναχωρούσαν απογευματινές ώρες σήμερα (10-11-2022), από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», δόθηκε η εντολή για την επιστροφή της μίας πτήσης και την μη αναχώρηση της έτερης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ασφάλειας Αερολιμένα.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύνολο των επιβατών, καθώς και στα αεροσκάφη από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να εντοπιστεί το άτομο το οποίο αφορούσε η πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο ύποπτο”.

Η πτήση ΕΚ209 της Emirates με 228 επιβάτες και 18μελές πλήρωμα, που είχε προορισμό τη Νέα Υόρκη, επέστρεψε εκτάκτως στο διεθνές αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” στην Αθήνα και προσγειώθηκε στις 21:56, ύστερα από συναγερμό της CIA για επιβάτη υποπτο για τρομοκρατία.

Οι επιβάτες της πτήσης ΕΚ209 θα διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο στο Καβούρι και στις 8 το βράδυ της Παρασκευής (11.11.2022) θα αναχωρήσουν για τη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το αεροσκάφος άδειασε τα καύσιμα του για λόγους ασφαλείας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter μέσα από το αεροσκάφος της Emirates, καταγράφουν τη στιγμή που το εκκενώνουν οι επιβάτες που είχαν επιβιβαστεί από την Αθήνα, όπου η πτήση είχε ανταπόκριση. Ωστόσο, όσοι είχαν επιβιβαστεί στο Ντουμπάι, παρέμειναν στο αεροπλάνο για να περάσουν τον έλεγχο των αρχών και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο, όπως και οι υπόλοιποι.

Η πτήση ΕΚ209, είχε ήδη απογειωθεί και βρισκόταν πάνω από την Ιταλία (Σαρδηνία), όταν ο πιλότος ειδοποιήθηκε να προσγειωθεί άμεσα. Ωστόσο, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία δέχτηκαν να προσγειωθεί σε κάποιο από τα αεροδρόμιά τους το αεροπλάνο και έτσι αυτό επέστρεψε στην Αθήνα.

Το αεροπλάνο άλλαξε διαδρομή και πήγαινε μόνο πάνω από τη θάλασσα, αποφεύγοντας να πετάξει πάνω από τη στεριά, συνοδεία δύο μαχητικών F-16, που απογειώθηκαν από τη βάση της Σούδας. Το αεροπλάνο της Emirates ήταν 120 μίλια νοτιοδυτικά της Καλαμάτας, όταν δόθηκε εντολή στα μαχητικά να απογειωθούν.

