Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: Εργαζόμενος «έλιωσε» το ίντερνετ με την αξιολάτρευτη υποδοχή κατοικίδιων από τον χώρο αποσκευών αεροπλάνου

Μια διασώστρια ζώων εξήρε έναν υπάλληλο αεροπορικής εταιρείας για τον ευγενικό τρόπο με τον οποίο φρόντισε τις γάτες που είχε υπό την επίβλεψή του. Πρόκειται για την Αλεξάνδρα Ράτλιφ που διευθύνει το καταφύγιο ζώων «McQueens Rescues» στην Κρήτη και ασχολείται προσωπικά με τη φροντίδα των ζώων που έχουν ανάγκη, η οποία έκανε viral τον εργαζόμενο του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος.

Η Ratliff ταξίδευε με αρκετές γάτες για να τις μεταφέρει στα νέα τους μόνιμα σπίτια, αφού είχαν υιοθετηθεί από το μικρό καταφύγιό της. Δεδομένου ότι η Κρήτη είναι νησί, αυτό σήμαινε ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να ταξιδέψουν με αεροπλάνο προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας. Τα αεροπορικά ταξίδια μπορεί να προκαλούν στρες στα ζώα, ειδικά όταν πρέπει να ταξιδέψουν στο χώρο αποσκευών μέσα σε κλουβιά. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, δεν υπήρχε άλλη επιλογή.

Όταν η πτήση προσγειώθηκε στην Αθήνα, η Ratliffe παρακολουθούσε προσεκτικά από το παράθυρο του αεροπλάνου την αποβίβαση των γατών — και αυτό που είδε της «έλιωσε» την καρδιά. «Ήταν μια τόσο γλυκιά στιγμή», είπε. «Αρχικά μοιράστηκα το βίντεο στα social media με την ελπίδα ότι θα με βοηθούσε να βρω τον άνδρα στο βίντεο, ώστε να τον ευχαριστήσω. Επειδή δεν έχω πολλούς ακόλουθους, δεν περίμενα ποτέ ότι θα τραβήξει τόσο μεγάλη προσοχή ή ότι θα μπορούσα πραγματικά να τον βρω, αλλά γρήγορα έγινε viral!»

Σε ένα βίντεο λοιπόν που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok, τον περασμένο Φεβρουάριο, το οποίο έχει πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές, η Ratliffe καταγράφει μέσα από το παράθυρο του αεροπλάνου τις αποσκευές που κατεβαίνουν από τη ράμπα στα χέρια ενός μέλους του πληρώματος. Και, καθώς διάφορα κλουβιά για γάτες κατεβαίνουν από τον ιμάντα, τα σηκώνει αργά και προσεκτικά, πριν σκύψει για να χαιρετήσει το ζώο μέσα, και μάλιστα προσπαθεί να τα χαϊδέψει μέσα από το κλουβί.

Η Ratliffe συγκινήθηκε βαθιά από αυτή τη χειρονομία και έγραψε κάτω από το βίντεο: «Σ’ ευχαριστώ που επέλεξες την καλοσύνη».

Πρόσθεσε στη λεζάντα: «Σε έναν κόσμο που κινείται με γρήγορους ρυθμούς, εσύ επέλεξες την καλοσύνη. Ίσως νομίζεις ότι ήταν απλώς η δουλειά σου, αλλά για εκείνους έκανε μια τρομακτική στιγμή να νιώσουν ασφάλεια! Καλοί άνθρωποι σαν εσένα κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να φτάσει σε σένα».

Οι χρήστες του TikTok ενθουσιάστηκαν, απονέμοντας στο βίντεο περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια «μου αρέσει», όπως επισήμανε ένας χρήστης: «Δεν είναι μόνο αυτός που αποτελεί λαμπρό εκπρόσωπο της ανθρωπότητας, αλλά και ο άλλος υπάλληλος στο αεροπλάνο που τους φορτώνει αργά στον ιμάντα, αφήνοντας αρκετό χρόνο μεταξύ του καθενός».

«Το γεγονός ότι βγαίνουν με τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ τους, δείχνει ότι ο υπάλληλος μέσα τους έδωσε επίσης κάποια προσοχή», συμφώνησε ένας άλλος, ενώ ένας τρίτος έγραψε: «Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος; Θέλω να τον κεράσω δείπνο!»

Το Newsweek εντόπισε τον υπάλληλο της αεροπορικής εταιρείας, τον 32χρονο Άρτσι Άρνταλες, ο οποίος κατάγεται από τις Φιλιππίνες και τώρα εργάζεται στην Ελλάδα, ο οποίος επιβεβαίωσε κάτι που δεν προκαλεί καμία έκπληξη: «Λατρεύω τα κατοικίδια». Είπε ότι περίμενε οι γάτες να είναι «τρομαγμένες» μετά το ταξίδι τους, οπότε ήθελε να τις «παρηγορήσει» μετά από αυτό που πιθανότατα ήταν «η πρώτη τους πτήση».

Η Ratliff δήλωσε στο Newsweek: «Ήταν υπέροχο να βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να λαμβάνει την αναγνώριση που πραγματικά του αξίζει. Όλες οι γάτες έχουν πλέον φτάσει με ασφάλεια στα μόνιμα σπίτια τους και είναι μια χαρά!»

Ορισμένοι εξέφρασαν ανησυχία για το γεγονός ότι οι γάτες μεταφέρθηκαν ως φορτίο και όχι στην καμπίνα, αλλά όπως εξήγησε η Ratliff σε ένα σχόλιό της, αυτή ήταν η «μοναδική της επιλογή». Και ενώ μπόρεσε να πάρει δύο γάτες μαζί της στην καμπίνα, αυτός ήταν ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός, και οι υπόλοιπες έπρεπε να ταξιδέψουν ως φορτίο για να φτάσουν στα μόνιμα σπίτια τους.