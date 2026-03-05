Αγγελούδης για δημοψήφισμα ΔΕΘ: Θα ζητήσουμε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τη συμπλήρωση των υπογραφών

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης επανέλαβε ότι η δημοτική αρχή θα προχωρήσει στη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 134 του Ν. 4555/2018. Όπως σημείωσε, η θέση του δήμου «δεν άλλαξε και δεν πρόκειται να αλλάξει», ενώ χαιρέτισε δημόσια την πρωτοβουλία πολιτών για την προώθηση του αιτήματος.

Παράλληλα, ο Στέλιος Αγγελούδης ανέφερε ότι από τον έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας διαπιστώθηκε πως ο κατάλογος που κατατέθηκε δεν συνοδεύεται από υπογραφές –ούτε φυσικές ούτε ψηφιακές– όπως απαιτεί η νομοθεσία για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε πως «η νομιμότητα δεν είναι “τυπολατρία”, είναι προϋπόθεση Δημοκρατίας», υπογραμμίζοντας ότι μια διαδικασία χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων βημάτων θα ήταν ευάλωτη σε νομικές αμφισβητήσεις και θα μπορούσε να ακυρωθεί.

Για να αποφευχθούν, όπως είπε, «εκθέσεις» των πολιτών σε μια διαδικασία που ενδέχεται να καταπέσει, προανήγγειλε ότι, πέρα από τη συμπλήρωση των υπογραφών σύμφωνα με τον νόμο, ο δήμος θα ζητήσει και γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ώστε το εγχείρημα να προχωρήσει «απόλυτα σύννομα και θεσμικά θωρακισμένο».

Ο Στέλιος Αγγελούδης κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να σταθούν «στο ύψος της θεσμικής ευθύνης», σημειώνοντας ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται «σοβαρότητα και ενότητα» και όχι «εύκολες εντυπώσεις» ή «διχαστικές προσεγγίσεις». «Αναμένουμε την υποβολή των απαιτούμενων υπογραφών και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στη νόμιμη διαδικασία», κατέληξε.

Η δήλωση του Στέλιου Αγγελούδη

«Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ξεκάθαρα ότι η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει στη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις του άρθρου 134 του Ν. 4555/2018. Η θέση μας δεν άλλαξε και δεν πρόκειται να αλλάξει.

Χαιρέτισα δημόσια την πρωτοβουλία και την προσπάθεια των συμπολιτών μας για τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Ωστόσο, ο έλεγχος της αρμόδιας Υπηρεσίας διαπίστωσε ότι ο κατάλογος δεν συνοδεύεται από υπογραφές – φυσικές ή ψηφιακές – όπως επιβάλλει η νομοθεσία.

Η νομιμότητα δεν είναι «τυπολατρία». Είναι προϋπόθεση Δημοκρατίας. Ένα δημοψήφισμα χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών θα ήταν ευάλωτο σε νομικές αμφισβητήσεις. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εκθέσει τους πολίτες σε μια διαδικασία που μπορεί να καταπέσει.

Για τον λόγο αυτό, πέρα από τη συμπλήρωση των υπογραφών σύμφωνα με το νόμο, θα ζητήσουμε και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει απόλυτα σύννομα και θεσμικά θωρακισμένη.

Καλώ όλους να σταθούν στο ύψος της θεσμικής ευθύνης τους. Η πόλη χρειάζεται σοβαρότητα και ενότητα, όχι εύκολες εντυπώσεις και κυρίως όχι διχαστικές προσεγγίσεις που τόσο πολύ έχουν επιβαρύνει την πρόοδο της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια.

Αναμένουμε την υποβολή των απαιτούμενων υπογραφών και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στη νόμιμη διαδικασία.

Ας μη χαθεί μια ακόμη ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη»