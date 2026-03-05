Ελλάδα

Αγγελούδης για δημοψήφισμα ΔΕΘ: Θα ζητήσουμε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τη συμπλήρωση των υπογραφών

Μήνυμα για σοβαρότητα και ενότητα από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με φόντο την πρωτοβουλία πολιτών
ΔΕΘ
Στιγμιοτυπα απο την 89η ΔΕΘ (Φωτογραφία αρχείου / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης επανέλαβε ότι η δημοτική αρχή θα προχωρήσει στη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 134 του Ν. 4555/2018. Όπως σημείωσε, η θέση του δήμου «δεν άλλαξε και δεν πρόκειται να αλλάξει», ενώ χαιρέτισε δημόσια την πρωτοβουλία πολιτών για την προώθηση του αιτήματος.

Παράλληλα, ο Στέλιος Αγγελούδης ανέφερε ότι από τον έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας διαπιστώθηκε πως ο κατάλογος που κατατέθηκε δεν συνοδεύεται από υπογραφές –ούτε φυσικές ούτε ψηφιακές– όπως απαιτεί η νομοθεσία για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε πως «η νομιμότητα δεν είναι “τυπολατρία”, είναι προϋπόθεση Δημοκρατίας», υπογραμμίζοντας ότι μια διαδικασία χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων βημάτων θα ήταν ευάλωτη σε νομικές αμφισβητήσεις και θα μπορούσε να ακυρωθεί.

Για να αποφευχθούν, όπως είπε, «εκθέσεις» των πολιτών σε μια διαδικασία που ενδέχεται να καταπέσει, προανήγγειλε ότι, πέρα από τη συμπλήρωση των υπογραφών σύμφωνα με τον νόμο, ο δήμος θα ζητήσει και γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ώστε το εγχείρημα να προχωρήσει «απόλυτα σύννομα και θεσμικά θωρακισμένο».

Ο Στέλιος Αγγελούδης κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να σταθούν «στο ύψος της θεσμικής ευθύνης», σημειώνοντας ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται «σοβαρότητα και ενότητα» και όχι «εύκολες εντυπώσεις» ή «διχαστικές προσεγγίσεις». «Αναμένουμε την υποβολή των απαιτούμενων υπογραφών και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στη νόμιμη διαδικασία», κατέληξε.

Η δήλωση του Στέλιου Αγγελούδη 

«Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ξεκάθαρα ότι η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει στη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις του άρθρου 134 του Ν. 4555/2018. Η θέση μας δεν άλλαξε και δεν πρόκειται να αλλάξει.
Χαιρέτισα δημόσια την πρωτοβουλία και την προσπάθεια των συμπολιτών μας για τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Ωστόσο, ο έλεγχος της αρμόδιας Υπηρεσίας διαπίστωσε ότι ο κατάλογος δεν συνοδεύεται από υπογραφές – φυσικές ή ψηφιακές – όπως επιβάλλει η νομοθεσία.
Η νομιμότητα δεν είναι «τυπολατρία». Είναι προϋπόθεση Δημοκρατίας. Ένα δημοψήφισμα χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών θα ήταν ευάλωτο σε νομικές αμφισβητήσεις. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εκθέσει τους πολίτες σε μια διαδικασία που μπορεί να καταπέσει.

Για τον λόγο αυτό, πέρα από τη συμπλήρωση των υπογραφών σύμφωνα με το νόμο, θα ζητήσουμε και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει απόλυτα σύννομα και θεσμικά θωρακισμένη.
Καλώ όλους να σταθούν στο ύψος της θεσμικής ευθύνης τους. Η πόλη χρειάζεται σοβαρότητα και ενότητα, όχι εύκολες εντυπώσεις και κυρίως όχι διχαστικές προσεγγίσεις που τόσο πολύ έχουν επιβαρύνει την πρόοδο της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια.

Αναμένουμε την υποβολή των απαιτούμενων υπογραφών και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στη νόμιμη διαδικασία.
Ας μη χαθεί μια ακόμη ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
172
161
128
100
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τα στελέχη του ιού της γρίπης που αναμένεται να επικρατήσουν μέχρι το 2027 - Οι συστάσεις του ΠΟΥ για τα εμβόλια
Οι νέες διεθνείς κατευθύνσεις για τη σύνθεση των εμβολίων της γρίπης, η εμφάνιση νέων παραλλαγών του ιού και η παγκόσμια ετοιμότητα απέναντι σε πανδημική απειλή
Εμβόλιο γρίπης
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες στο Ζεφύρι - Έπιασαν στα πράσα 6 άτομα στο «τηλεφωνικό κέντρο»
Στελέχη της αστυνομίας έκαναν έφοδο σε τρία σπίτια της περιοχής και σε ένα από αυτά εντόπισαν το τηλεφωνικό κέντρο, όπου βρέθηκαν έξι άτομα την ώρα που πραγματοποιούσαν τις τηλεφωνικές απάτες
Όσα βρήκε η αστυνομία στο παράνομο τηλεφωνικό κέντρο
Συγκλονίζει η απολογία του 17χρονου πατροκτόνου στη Λέρο - «Με τρυπούσε με κατσαβίδι και μου έκοψε το δάχτυλο με κλαρκ»
Περιέγραψε από την δική του πλευρά την ημέρα του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 50χρονος πατέρας - «Δεν ήθελα να του κάνω κακό...» είπε με δάκρυα στα μάτια
O 18χρονος πατροκτόνος
Newsit logo
Newsit logo