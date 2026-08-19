Άγιος Δημήτριος: 23χρονος μαχαίρωσε στη μέση του δρόμου έναν 18χρονο για να τον ληστέψει

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο καθώς ένας 23χρονος μαχαίρωσε 18χρονο στη μέση του δρόμου για να τον ληστέψει.

Σύμφωνα με όσα είπε ο 18χρονος, ο δράστης στον Άγιο Δημήτριο τον πλησίασε για να τον ληστέψει και με βία προσπάθησε να του αποσπάσει ό,τι είχε πάνω του.

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Τότε ήταν που έβγαλε μαχαίρι και τον χτύπησε σε κεφάλι και πλάτη.

Κάτοικος της περιοχής που είδε τον νεαρό αιμόφυρτο και έσπευσε να τον βοηθήσει, περιγράφει στο MEGA:

«Εγώ είδα το παιδί αιμόφυρτο.Ήταν σε κατάσταση σοκ, πεσμένο κάτω και φώναζε σε βοήθεια.

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Προσπαθούσε να βρει το κινητό του για να ειδοποιήσει τη μητέρα του.

Είπε πως ο 23χρονος πήγε να τον ληστέψει. Είδα ένα βαθύ τραύμα και στην πλάτη. Μια γειτόνισσα ήρθε με γάζες και έδεσε τις πληγές μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο».

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό και υποβλήθηκε σε ράμματα.

«Εγώ είδα έναν νεαρό με λευκή μπλούζα εύσωμο να περνάει γρήγορα τον δρόμο.

Κατάλαβα πως ήταν ο δράστης και όλοι μαζί στη γειτονιά ειδοποιήσαμε την Αστυνομία», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Μετά από αναζητήσεις στην περιοχή, ο 23χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ο 18χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο παραμένει σε κατάσταση σοκ.