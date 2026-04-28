Άγιος Δημήτριος: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο μετά την απολογία του.

Ο 20χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο πήγε το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) στο Ναυτοδικείο Πειραιά φορώντας αλεξίσφαιρο και με σκυμμένο κεφάλι προκειμένου να απολογηθεί.

Ο δράστης έμεινε για περίπου 3,5 ώρες στα γραφεία του ανακριτή στο Ναυτοδικείο Πειραιά όπου απολογήθηκε για την δολοφονία του γιου ταξιάρχου της ΕΛΑΣ στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 20χρονος υποστήριξε ότι τραυμάτισε τον 27χρονο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής στον Άγιο Δημήτριο, χωρίς να αντιληφθεί πως το πλήγμα ήταν θανατηφόρο, καθώς έπληξε την καρδιά. Γνώριζε πως είχε τραυματίσει τον 27χρονο, όχι όμως ότι του είχε προκαλέσει τη δολοφονία του. Το μαχαίρι το είχε για λόγους αυτοπροστασίας, επειδή φοβόταν το θύμα και δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 20χρονος φίλος του και ακόμη μία 20χρονη φίλη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν μαζί του μετά τη διάπραξη της δολοφονίας. Την ίδια στιγμή ο 20χρονος δράστης αναμένεται να απολογηθεί σήμερα για τη δολοφονία του 27χρονου.

Να σημειωθεί ότι ο 20χρονος ναύτης κατά την εξέτασή του στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εμφανίστηκε μετανοιωμένος και απέδωσε το έγκλημα σε κακιά στιγμή. «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω», είπε. «Μακάρι να μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω» ανέφερε.