Άγιος Δημήτριος: Σε «τυφλό σημείο» η δολοφονία του 27χρονου – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ανοιχτά παραμένουν όλα τα σενάρια γύρω από τη δολοφονία του 27χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης (22/04/2026) σε πάρκο στον Άγιο Δημήτριο, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στο στήθος.

Οι Αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο για την δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριου, με τις έρευνες να στρέφονται σε προσωπικές διαφορές και πιθανή

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι μαρτυρίες κατοίκων, καθώς και το υλικό από κάμερες ασφαλείας που συλλέγεται από την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πριν από τον εντοπισμό του θύματος φέρεται να είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία, η οποία ενδέχεται να σχετίζεται με την επίθεση.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι ο 27χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος, με εμφανή τραύματα, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν μαχαιριά κοντά στην καρδιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σκοτεινό σημείο του πάρκου, όπου ο φωτισμός ήταν ελλιπής. Ο νεαρός φέρεται να προσπάθησε να κινηθεί προς την έξοδο για να ζητήσει βοήθεια, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες τόσο στο σημείο όσο και στη γύρω περιοχή, αναζητώντας το μαχαίρι της επίθεσης.

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε κάδους απορριμμάτων, πυλωτές και κοινόχρηστους χώρους, με τη συνδρομή προβολέων.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε το θύμα χαρακτηρίζεται «τυφλό», καθώς δεν καλύπτεται από κάμερες, γεγονός που δυσκολεύει το έργο των αρχών.

Για τον λόγο αυτό, συλλέγεται υλικό από κοντινά καταστήματα, ώστε να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις του θύματος και πιθανών δραστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θύμα δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, στοιχείο που εντείνει το μυστήριο γύρω από την υπόθεση.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία συνεχίζει τις έρευνες προς κάθε κατεύθυνση.