Άγιος Δημήτριος: Σύλληψη 39χρονου για επίθεση σε ιδιοκτήτη σουβλατζίδικου και στον γιο του

Σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο περιστατικό ως φυσικός αυτουργός της επίθεσης
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi

Συνελήφθη 39χρονος σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης για εμπλοκή σε επεισόδιο πυροβολισμών που έλαβε χώρα έξω από σουβλατζίδικο στον Άγιο Δημήτριο πριν τρεις μήνες.

Η σύλληψη του 39χρονου αλλοδαπού έγινε τις πρωινές ώρες της Κυριακής (19.04.2026), καθώς 39χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο περιστατικό ως φυσικός αυτουργός της επίθεσης στο σουβλατζίδικο στο Άγιο Δημήτριο.

Ειδικότερα, κατόπιν πολύμηνων και συντονισμένων ενεργειών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (18.04.2026) τον κατηγορούμενο να διαμένει σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Ακολούθως, πρωινές ώρες της Κυριακής (19.04.2026), πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ. και παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία εντοπίσθηκε ο ανωτέρω εντός της οικίας και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, σε βάρος του 39χρονου, πέραν του εντάλματος σύλληψης, εκκρεμούσε και εισαγγελική διάταξη, δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε προγενέστερη απόφαση αποφυλάκισής του και διατάχθηκε η έκτιση ποινής κάθειρξης, συνολικής διάρκειας 8 ετών, 3 μηνών και 6 ημερών για τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της ληστείας κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

