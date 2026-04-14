Άγιος Νικόλαος: Οδηγός σε τρελή πορεία έπεσε σε αυτοκίνητα και ξήλωσε μπάρες και φωτιστικά – Δείτε φωτογραφίες

Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές - Συνελήφθη ο οδηγός
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα στον Άγιο Νικόλαο, όπου οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και χτύπησε όποιο όχημα έβρισκε στον διάβα του.

Το τροχαίο έγινε γύρω τις 23:00 το βράδυ σε κεντρικό δρόμο του Αγίου Νικολάου και τη στιγμή που στο σημείο πέρναγαν αρκετοί πεζοί. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα ενώ ξήλωσε κολώνες και φωτιστικά.

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος πεζός, μιας –και όπως αναφέρθηκε- στο σημείο έκαναν βόλτα αρκετοί νεαροί.

Από το ατύχημα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού.

Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πληροφορίες από fonien.gr

