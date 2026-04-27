Άγιος Παντελεήμονας: 29χρονος σε αμόκ έσπασε με κοντάρι πάνω από 30 παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27.04.2026) στο κέντρο της Αθήνας με έναν 29χρονο Παλαιστίνιο να ξεσπά πάνω σε 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας τους καταστροφές.

Το παράξενο περιστατικό σημειώθηκε κατά μήκος των οδών Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όταν ο 29χρονος Παλαιστίνιος άρχισε να χτυπά τα αυτοκίνητα.

Όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο, γύρω στις 2.50 τα ξημερώματα βρήκε τον 29χρονο εκτός ελέγχου, να σπάει παρμπρίζ και τζάμια, αλλά και να προκαλεί βαθουλώματα στα αυτοκίνητα.

Ο άνδρας χτυπούσε τα οχήματα με ένα ξύλινο κοντάρι, με τις γροθιές του, αλλά και με το κεφάλι του με συνέπεια να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο δράστης έχει συλληφθεί σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβίαση του νόμου περί όπλων, αλλά και παράνομη διαμονή στη χώρα, καθώς δεν κατέχει νόμιμα έγγραφα.