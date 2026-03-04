Άγιος Παντελεήμονας: Ανήλικος βρέθηκε μαχαιρωμένος

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ανήλικος το μεσημέρι της Τετάρτης (04.03.2026), καθώς βρέθηκε τραυματισμένος από μαχαίρι έξω από σχολείο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Γύρω στις 14:30 καθηγητής από το σχολείο του Αγίου Παντελεήμονα, τον είδε μαχαιρωμένο και κάλεσε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε με έξι άτομα του επιτέθηκαν ενώ ο ανήλικος έχει τραυματιστεί από μαχαίρι στον αριστερό μηρό. Η επίθεση εναντίον του ανήλικου φέρεται να έγινε με οπαδικό κίνητρο.

Ο ανήλικος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από μηχανή του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.