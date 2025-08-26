Άγιος Σάββας για διασπορά ασπέργιλλου: «Δεν αναφέρεται κίνδυνος για τη δημόσια Υγεία στο πόρισμα»

Τις τελευταίες ώρες έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση σχετικά με καταγγελίες για «εκτεταμένη διασπορά ασπέργιλλου» στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Το Υπουργείο Υγείας και η Διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, πέρασαν στην διέψευσαν κατηγορηματικά ότι υπάρχει ζήτημα δημόσιας υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΟΔΥ (υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302/21-07-2025), έπειτα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου, δεν προκύπτει κίνδυνος για ασθενείς ή προσωπικό, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, επισημαίνεται στην ανακοίνωση ότι ελήφθησαν ήδη μέτρα πρόληψης και ελέγχου, τα οποία εφαρμόστηκαν από τη Διοίκηση, την Επιτροπή Λοιμώξεων και τους μηχανικούς του νοσοκομείου.

Η Διοίκηση του Αγίου Σάββα κάνει λόγο, επίσης, για «παραπλανητικά δημοσιεύματα» που, όπως καταγγέλλει, «διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του πορίσματος και δημιουργούν αδικαιολόγητο κλίμα ανησυχίας». Με σκληρό τόνο, προειδοποιεί ότι η διασπορά ανακριβών πληροφοριών «δεν θα γίνει ανεκτή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το νοσοκομείο Άγιος Σάββας

«Αναφορικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «εκτεταμένη διασπορά Aspergillus» στο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», δηλώνονται τα εξής:

Ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε αυτοψία στις 17/07/2025 και εξέδωσε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302/21-07-2025 πόρισμά του, στο οποίο δεν αναφέρεται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί πλήρως από τη Διοίκηση, την Επιτροπή Λοιμώξεων και τους επιβλέποντες μηχανικούς.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει αναφερθεί δημόσια στο έγγραφο του ΕΟΔΥ, επιβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια ασθενών και προσωπικού είναι απόλυτα διασφαλισμένη.

Η Διοίκηση καταγγέλλει ως παραπλανητικά τα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του πορίσματος και δημιουργούν αδικαιολόγητο κλίμα ανησυχίας. Δηλώνουμε ρητά ότι η διασπορά ανακριβών πληροφοριών δεν θα γίνει ανεκτή.

Η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα των παρεχόμενων ογκολογικών υπηρεσιών στο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» παραμένουν αδιαπραγμάτευτες».

Το πόρισμα του ΕΟΔΥ

Το πόρισμα του ΕΟΔΥ για τα χειρουργεία του Αγίου Σάββα, αναρτήθηκε στα social media από τον Πάνο Παπανικολάου, νευροχειρουργό, μέλος του συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ).

Μάλιστα ο ίδιος σχολίαζε στην ανάρτησή του πως σύμφωνα με το πόρισμα, «η επικινδυνότητα των χώρων (σσ. των χειρουργείων) ταξινομείται στην ομάδα 4 (υψηλός κίνδυνος)».

Όπως ανέφερε, επίσης, ο κ. Παπανικολάου, το έγγραφο το είχε από την αρχή στα χέρια του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, γνώριζε το πρόβλημα και αντί να λάβει μέτρα προστασίας για τους ασθενείς, απειλούσε τους εργαζόμενους του νοσοκομείου.

Δείτε την ανάρτησή του:

Τι είναι η Ασπεργίλλωση

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πνευμονολογίας, η ασπεργίλλωση είναι μια ομάδα νοσημάτων που προκαλούνται από έναν τύπο μύκητα που ονομάζεται Aspergillus, ο οποίος απαντάται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναπνέουν τον Aspergillus χωρίς προβλήματα, αλλά σε ορισμένους, ειδικά σε όσους πάσχουν από πνευμονικές παθήσεις ή έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.

Η λοίμωξη εκδηλώνεται όταν ο μύκητας εισέρχεται στους πνεύμονες. Με την πάροδο του χρόνου, η ασπεργίλλωση μπορεί να βλάψει τους πνεύμονες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια, βήχα και μείωση της πνευμονικής λειτουργίας. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις ή μακροχρόνια βλάβη των πνευμόνων. Αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή.

Ο τρόπος με τον οποίο η ασπεργίλλωση επηρεάζει τους πνεύμονες και εξελίσσεται εξαρτάται από τον τύπο της πάθησης, το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου και τυχόν υπάρχοντα πνευμονικά προβλήματα. Αν και κυρίως προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος. Στα άτομα με νοσήματα όπως το άσθμα ή η φυματίωση, μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα ή να οδηγήσει σε πιο σοβαρές λοιμώξεις.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι σημαντικές για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών.

Της Γιάννας Σουλάκη / iatropedia