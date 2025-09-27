Ελλάδα

Αγκίστρι: 5 συλλήψεις για παράνομη απόρριψη αποβλήτων – Άδειαζαν φορτηγά με μπάζα και σκουπίδια

Σε σκουπιδότοπο είχαν μετατρέψει οι συλληφθέντες την πλαγιά στο νησί
Σκουπίδια
Το σημείο που πέταγαν απορρίμματα / ΑΠΕ

Σε χωματερή είχαν μετατρέψει μία πλαγιά στο Αγκίστρι 5 άτομα, που πετούσαν μπάζα και σκουπίδια καταστρέφοντας τον φυσικό πλούτο της περιοχής.

Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε πέντε άτομα την Παρασκευή 26.09.2025 στο Αγκίστρι, καθώς πετούσαν μπάζα και απόβλητα που κατέληγαν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο από τους συλληφθέντες, εντοπίστηκαν να αδειάζουν φορτηγά με υγρά απόβλητα σε πλαγιά δασικής περιοχής, ενώ ένας ακόμη πιάστηκε να πετάει μπάζα από εκσκαφές και κατεδαφίσεις σε απότομη πλαγιά.

Στο σημείο κλήθηκε και κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αυτοψία και περιβαλλοντικό έλεγχο. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις, με αποτέλεσμα, εκτός από τις συλλήψεις των οδηγών και δύο υπαλλήλων συνεργαζόμενου εργολάβου, να βεβαιωθούν 15 πρόστιμα.

Φορτηγό
Photo / ΑΠΕ
ΜΠΑΖΑ
Η περιοχή που έριχναν τα μπάζα / ΑΠΕ
Σκουπίδια
Το σημείο που πέταγαν απορρίμματα / ΑΠΕ
Σκουπίδια
Εικόνα από το σημειο / ΑΠΕ

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις: τριών οχημάτων, ισάριθμων πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας καθώς και ενός φύλλου ταχογράφου. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

