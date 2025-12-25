Ελλάδα

Αγρίνιο: Μαχαίρωσαν 23χρονο για «ασήμαντη αφορμή» – Άφαντοι οι δράστες

Άγνωστοι με κουκούλες επιτέθηκαν σε δύο φίλους και μαχαίρωσαν τον έναν
Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί στο Αγρίνιο προκαλεί η είδηση του τραυματισμού από μαχαίρωμα ενός νεαρού άνδρα.

Ξημερώματα Χριστουγέννων (25.12.2025) στο Αγρίνιο και σε κεντρικότατο σημείο της πόλης σημειώθηκε επεισόδιο για «ασήμαντη αφορμή» και το μαχαίρωμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του agrinionews.gr.

Ομάδα ατόμων με κουκούλες φέρεται να ενεπλάκη στο επεισόδιο με δύο άλλα άτομα εκ των οποίων το ένα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Πρόκειται για 23χρονο που τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου του έγιναν ράμματα.

Οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία και αναζητούν τους δράστες.

