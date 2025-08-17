Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 15χρονη σε κωματώδη κατάσταση από το αλκοόλ – Συνελήφθησαν 5 διοργανωτές πάρτι

Το κορίτσι βρέθηκε σε άθλια κατάσταση από το αλκοόλ, σε υπαίθριο χώρο που γινόταν πάρτι
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Το κορίτσι βρέθηκε σε ημικωματώδη κατάσταση, ξημερώματα Δεκαπενταύγουστου, σε υπαίθριο χώρο, όπου γινόταν πάρτι νεολαίας και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Αγρινίου

Η 15χρονη ήταν σε άθλια κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Αγρινίου, στο Καραμανδάνειο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με το agrinionews για το περιστατικό έγιναν πέντε συλλήψεις. Πρόκειται για διοργανωτές του πάρτι που έγινε σε χωριό του Βάλτου. 

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση ειδικών ποινικών νόμων που αφορούν την προστασία ανηλίκων. Οι συλλήψεις έγιναν από Αστυνομικούς Τμήματος Εμπεσού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.

