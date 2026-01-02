Ελλάδα

Αγρότες: Εντυπωσιακά πλάνα από drone με τα παραταγμένα τρακτέρ στη Νίκαια της Λάρισας τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς

Μια ατέλειωτη σειρά από φώτα και σιδερένιους όγκους μέσα στο σκοτάδι, σκηνές με αναμμένα φώτα και βαρέλια με φωτιά για το τσουχτερό κρύο
Μπλόκα αγροτών
Εκατοντάδες τρακτέρ στην εθνική οδό στη Νίκαια Λάρισας τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς

Παραταγμένα στις εθνικές οδούς παραμένουν τα τρακτέρ, με τις κινητοποιήσεις των αγροτών να εισέρχονται στην πιο κρίσιμη φάση τους, καθώς στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής (4.1.25) θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα πανελλαδική σύσκεψη για το τι μέλλει γενέσθαι.

Οι εικόνες από drone του πρακτορείου Orange στο μπλόκο της Νίκαιας τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς με τα εκατοντάδες τρακτέρ πάνω στον δρόμο, είναι εντυπωσιακές. Μια ατέλειωτη σειρά από φώτα και σιδερένιους όγκους μέσα στο σκοτάδι, σκηνές με αναμμένα φώτα και βαρέλια με φωτιά για το τσουχτερό κρύο.

Μετά από μια ιστορική Πρωτοχρονιά που τους βρήκε για πρώτη φορά στα χρονικά πάνω στην άσφαλτο, οι αγρότες εντείνουν τις διεργασίες για τα επόμενα βήματά τους.

Το επόμενο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό καθώς σήμερα, Παρασκευή, συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται στο σημείο πάνω από έναν μήνα.

Κομβικής σημασίας, ωστόσο, θεωρείται η πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει την προσεχή Κυριακή στα Μάλγαρα, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 50 μπλόκα.

Η «ιστορική» αλλαγή του χρόνου και το μήνυμα

Η αποφασιστικότητα των αγροτών φάνηκε και το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, όταν μετέτρεψαν την Εθνική Οδό σε υπαίθρια «αίθουσα» εκδηλώσεων.

Με θερμοκρασίες υπό του μηδενός, άναψαν φωτιές σε βαρέλια, έστησαν ψησταριές με κοκορέτσια και υποδέχθηκαν το 2026 με ζωντανή ρεμπέτικη ορχήστρα και ζεστό κρασί.

Η κοπή της βασιλόπιτας έγινε πάνω στο καπό ενός τρακτέρ, με τους αγρότες να στέλνουν μήνυμα ενότητας: «Το φλουρί ανήκει σε κάθε σκηνή του μπλόκου». Μάλιστα, όταν ρωτήθηκαν για το κομμάτι της κυβέρνησης, η απάντηση ήταν αφοπλιστική: «Θα κόψουμε ένα για την κυβέρνηση; Την κόψαμε το απόγευμα!».

Παρά το εορταστικό διάλειμμα, η ουσία παραμένει μία, όπως τόνισε χαρακτηριστικά μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής: «Όταν έχουμε να κάνουμε με την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπεια μας, τη ζωή μας την ίδια, δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω».

