Αγρότες: Παραγωγοί λαϊκών αγορών μοίρασαν λαχανικά στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια

Οι παραγωγοί μοίρασαν σχεδόν 1 τόνο λαχανικών σε αγρότες και διερχόμενους οδηγούς από το μπλόκο
Μια συμβολική κίνηση συμπαράστασης προς τους αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια στην Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών, οι οποίοι μοίρασαν λαχανικά σε όσους βρίσκονταν στο σημείο το απόγευμα της Πέμπτης (11.12.2025).

Οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών μοίρασαν ένα τόνο λαχανικών στους αγρότες, τα οποία αποτελούνταν από πατάτες, μελιτζάνες, κουνουπίδια, ραπανάκια, καρότα. Προϊόντα έδιναν και στους διερχόμενους οδηγούς του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών.

«Είμαστε πωλητές λαϊκών αγορών και στηρίζουμε τους αγρότες. Όλοι τραβάμε τα ίδια προβλήματα και έχουμε φτάσει στο ίδιο αδιέξοδο. Εμείς ως παραγωγοί λαϊκών έχουμε πρόβλημα με το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.

Οι λαϊκές φτάνουν στο τέρμα. Η αγροτική πολιτική μας έχει καταστρέψει, έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο. Θέλουμε να δικαιωθεί αυτός ο αγώνας. Ήρθαμε ως ένδειξη υποστήριξης να δώσουμε δωρεάν μια μικρή ποσότητα στον κόσμο σαν μικρή συγγνώμη και συναδελφικότητα γιατί και αυτοί θα αρχίσουν να τραβάνε αυτά που τραβάμε κι εμείς»., είπε παραγωγός λαϊκών αγορών.

Η δράση ξεκίνησε περίπου στις 17:00 το απόγευμα, σε συνεννόηση με την Τροχαία που ρυθμίζει την κυκλοφορία..

Οι παραγωγοί σταμάτησαν ακόμη και λεωφορεία για να μοιράσουν λαχανικά σε επιβάτες.

