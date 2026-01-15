Αγρότες: Σε στάση αναμονής ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Τράβηξαν στην άκρη του δρόμου τα τρακτέρ τους

Στην άκρη των δρόμων μετέφεραν σήμερα (15.01.2026) τα τρακτέρ τους οι αγρότες των μπλόκων της βόρειας Ελλάδας, περιμένοντας την επερχόμενη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα μπλόκα παραμένουν σε δρόμους, τελωνεία και διόδια, χωρίς όμως, ως επί το πλείστον, να μπλοκάρουν την κυκλοφορία αυτοκινήτων και φορτηγών.

Στο κρίσιμο ραντεβού με τον πρωθυπουργό θα συμμετάσχει 25μελής επιτροπή αγροτών, με την παρουσία και 5 παρατηρητών από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Την ίδια στιγμή, αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε στάση αναμονής και ανοίγουν δρόμους και τελωνεία ως ένδειξη καλής θέλησης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αγρότης Δημήτρης Τσιλιάς, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, τόνισε ότι εντός της ημέρας, οι παραγωγοί που συμμετείχαν στη συνάντηση της Τρίτης 13/1 με τον πρωθυπουργό θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους για τις εξελίξεις, στο πλαίσιο γενικών συνελεύσεων. Όπως είπε, πρόταση της συντονιστικής επιτροπής θα είναι «να μην απομακρύνουμε τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας οχήματα από τα μπλόκα που έχουμε στήσει, σεβόμενοι τους συναδέλφους μας που θα έχουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό».

Άνοιξαν τα τελωνεία

Οι παραγωγοί στο Νευροκόπι Δράμας παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Oι παραγωγοί που έχουν στήσει μπλόκο στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, παραμένουν στο σημείο χωρίς να μπλοκάρουν την κυκλοφορία. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι παραγωγοί στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα παραμένουν στημένα, με τους παραγωγούς τους ωστόσο να μην προχωρούν σε αποκλεισμούς, στα διόδια των Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, στον κόμβο της Τρίγλιας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στη Χαλκηδόνα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, καθώς και στον κόμβο του Δερβενίου.

Ο χάρτης σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και Δυτική Μακεδονία

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των παραγωγών στον κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, με κατεύθυνση προς Βέροια και στον κόμβο της Κουλούρας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, ενώ παραμένει το μπλόκο των αγροτών από τον Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας. Την ίδια ώρα, οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους εξακολουθούν να βρίσκονται στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα.

Στη Δυτική Μακεδονία παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ.

Τι γίνεται σε Καβάλα και Δράμα

Παραμένουν τα μπλόκα στον νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα.

Με παρατεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα είναι οι παραγωγοί στον κόμβο των Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες. Παραμένει, επίσης, το μπλόκο των παραγωγών στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής, που οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου, αλλά και προς την πόλη της Δράμας.

Παραμένουν στο μπλόκο στο Ε65 αλλά με ανοιχτό τον δρόμο

Παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στο μπλόκο του Ε65, κρατώντας ανοιχτό τον δρόμο, καθώς σήμερα θα τοποθετήσουν τα τρακτέρ στην άκρη του οδοστρώματος.

Παράλληλα αναμένουν και την επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα, όπως αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που συνεδρίασε στον Παλαμά.