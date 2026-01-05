Αγρότες: Τα στρατηγικά σημεία που θα αποκλείσουν από την Πέμπτη για 48 ώρες – Όλα τα μπλόκα σε εθνικές και τελωνεία

Αυξάνουν σημαντικά την πίεση στην κυβέρνηση οι αγρότες που ανακοίνωσαν την Κυριακή (04.01.2026) πως θα αποκλείσουν με μπλόκα τις εθνικές οδούς, τους παράδρομους και τα τελωνεία από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου μέχρι και τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Οι αγρότες δεν κάνουν βήμα πίσω, παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση συνεχίζει τις εκκλήσεις για διάλογο. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, υπόσχονται περαιτέρω ενίσχυση των κινητοποιήσεων και μπλόκα σε κάθε «γωνιά» της Ελλάδας.

Πέρα από τον 48ωρο αποκλεισμό, στο «τραπέζι» παραμένει και η μεγάλη κάθοδος με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα.

Μπλοκάρισμα σε ΠΑΘΕ, Εγνατία και Ιονία Οδό

Όλη η Ελλάδα αναζητά στοιχεία για τις οδούς που θα αποκλείσουν οι αγρότες το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν στη σύσκεψη των Μαλγάρων, την μεγάλη αρχή θα κάνει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό ενώ αναμένεται να κλείσουν οι σήραγγες των Τεμπών και παράδρομοι με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος από αγρότες της Καρδίτσας, τα διόδια Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές.

Στα Μάλγαρα, θα κλείσει η ΠΑΘΕ, αλλά όχι οι παράδρομοι, καθώς εξυπηρετούνται και τα χωριά, μέσα από αυτούς τους δρόμους.

Ταυτόχρονα θα αποκλειστούν τα Τελωνεία των Ευζώνων, των Κήπων, του Ορμενίου και της Εξοχής, για να υπάρξει μπλακ άουτ στις εισαγωγές-εξαγωγές και τη διακίνηση των εμπορευμάτων μέσα στη χώρα.

Ένα «ποτάμι» από φώτα στην εθνική

Τα πλάνα του Orange Press Agency από το βράδυ της Κυριακής είναι αποκαλυπτικά της κατάστασης που διαμορφώνεται όταν κλείνουν οι κεντρικές αρτηρίες. Κατά την επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η ουρά των αυτοκινήτων σχημάτισε ένα ατελείωτο «ποτάμι» από φώτα μέσα στη νύχτα, καθώς τα οχήματα διοχετεύονταν μέσω των παρακαμπτήριων οδών.

Το drone κατέγραψε το αδιαχώρητο στην περιοχή της Αλίαρτου, όπου σχηματίστηκε ουρά που άγγιξε τα 12 χιλιόμετρα, φτάνοντας έως τη Θήβα. Τα οχήματα κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το Μαυρομμάτι (πριν τον κόμβο των Βαγίων) μέχρι το Αμπελοχώρι και τη Θήβα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση και στο ύψος του Κάστρου, όπου ο παράδρομος δέχτηκε μεγάλο φορτίο οχημάτων.

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για το αγροτικό

Το πρωί της Δευτέρας θα γίνει έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με σκοπό να αναλυθούν όλοι οι διαθέσιμοι μοχλοί πίεσης για τους αγρότες.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο εικοσιτετράωρα, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, παρουσιάζοντας τις επιδοτήσεις που έχουν πληρωθεί για το 2025 στους αγρότες, είχε επισημάνει ότι από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα υπόλοιπα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας.

Είχε εγκαλέσει επίσης για εμμονή αγροτοσυνδικαλιστές στα μπλόκα όσον αφορά την άρνηση διαλόγου με τον πρωθυπουργό και είχε επισημάνει ότι είναι η ώρα πια να αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους.

Μέσα στα μέτρα που εξετάζονται για να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες είναι πρόστιμα και αφαίρεση πινακίδων στα τρακτέρ.