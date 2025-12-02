Ελλάδα

Αιγάλεω: Άνδρας περιφερόταν γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 52χρονο
Σοκ και πανικός προκλήθηκε έξω από δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω, όταν γονείς, μαθητές και δάσκαλοι είδαν έναν άνδρα να περιφέρεται γυμνός.

Το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση συνέβη το πρωί της Δευτέρας, 02.12.2025, στη συμβολή των οδών Σκρα και Θηβών έξω από το 11ο δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω περίπου στις 07:30.

Ο 52χρονος άνδρας, περιφερόταν ολόγυμνος και όπως είναι φυσικό άμεσα κλήθηκε η ΕΛΑΣ, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον άνδρα.

Ο δράστης μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

