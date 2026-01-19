Αιγάλεω: «Με γλίτωσε το κοιλιακό λίπος» λέει ο οδηγός ταξί που τον λήστεψαν με μαχαίρι

Τις τρομακτικές στιγμές που βίωσε όταν έπεσε θύμα ληστείας και επίθεσης με μαχαίρι μέσα στο ταξί του στο Αιγάλεω, περιέγραψε ο οδηγός.

Με συγκλονιστικές λεπτομέρειες, ο οδηγός ταξί, ανέφερε πώς κατάφερε να γλιτώσει από τους δράστες στην περιοχή του Αιγάλεω, τονίζοντας ότι το κοιλιακό του λίπος του έσωσε τη ζωή, καθώς οι ληστές τον χτύπησαν στο στομάχι.

«Ο ιατροδικαστής είπε ότι το κοιλιακό λίπος με γλίτωσε γιατί αλλιώς θα ήμουν μακαρίτης. Λέγανε περίεργα πράγματα στη διαδρομή, δεν ήταν καλλιεργημένοι και είχαν άγρια χαρακτηριστικά», είπε αρχικά ο οδηγός.

Και συνέχισε: «Μου λένε “σταμάτα εδώ” και ο ένας μου κάνει λαβή στο λαιμό. Μου χώνει το μαχαίρι. Του έδωσα κάπου 80 ευρώ, του λέω “θα μου αφήσεις 5 ευρώ για αέριο;” και εκεί τρελάθηκαν μου είπαν όχι και τότε ένιωσα πόνο στην κοιλιά. Πήρα τα κλειδιά, πήγα να ανοίξω την πόρτα, ήρθε ένας κύριος και ούρλιαζε, βοήθεια φώναζα εγώ και έφυγαν οι νεαροί».

«Του έδωσα του ενός 2 – 3μπουνιές, ο άλλος πήρε τα κλειδιά, μπήκαν στο αμάξι και έφυγαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα», περιέγραψε.

Η ανησυχία για την ασφάλεια των οδηγών ταξί εντείνεται, καθώς τέτοια περιστατικά γίνονται ολοένα και πιο συχνά.

Ο οδηγός καλεί τις αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών και την αποτροπή παρόμοιων επιθέσεων στο μέλλον.

Το χρονικό

Ο οδηγός παρέλαβε δύο άνδρες από την περιοχή του Βοτανικού, οι οποίοι του ζήτησαν να τους μεταφέρει σε στενό δρόμο στο Αιγάλεω. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι δράστες του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, ακινητοποιώντας τον και απειλώντας τον με μαχαίρι.

Οι επιβάτες δεν περιορίστηκαν στις απειλές, αλλά μαχαίρωσαν τον οδηγό στο πηγούνι και στην κοιλιακή χώρα. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο 63χρονος κατάφερε να βγει από το ταξί και να ζητήσει βοήθεια. Οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα, προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα και τα κινητά του τηλέφωνα, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με το ταξί, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στον δρόμο.

Περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και του οχήματος.