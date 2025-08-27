Αίγινα: Άδεια είχαν οι 2 από τους 3 οδηγούς ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας – Η εφημερεύουσα γιατρός τους έψαχνε απεγνωσμένα

Παραμένουν τα σοβαρά ερωτήματα για τις ευθύνες όσον αφορά στην λειτουργία του Κέντρου Υγείας της Αίγινας με αφορμή τον θάνατο μιας 79χρονης γυναίκας καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν υπήρχε κάποιος επιφορτισμένος να είναι σε επιφυλακή παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό ενώ σύμφωνα με νέα στοιχεία από τους τρεις οδηγούς οι δυο είχαν πάρει άδεια παρότι έχει δοθεί εντολή να μην συμβαίνει αυτό όχι μόνο στην Αίγινα αλλά στα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Σε ένα νησί που πλέον λογίζεται ως προάστιο της Αθήνας υπάρχουν επίσης καταγγελίες ότι κάτοικοι έπαιρναν τηλέφωνο στο Κέντρο Υγείας όλο το καλοκαίρι και τους έλεγαν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο.

Στο τραγικό περιστατικό στην Αίγινα,, αναφέρθηκε ο Χρήστος Ροϊλός διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά είπε: «Η γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα άσφυγμη. Οι πληροφορίες που έχω είναι από τον ιδιώτη γιατρό, που έκανε προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ίδια ενημέρωση έχω και από το Λιμενικό».

Και συνέχισε λέγοντας: «Αυτό όμως δεν αλλάζει τις ευθύνες που υπάρχουν στο Κέντρο Υγείας. Είναι μια διοικητική δυσλειτουργία, είναι απαράδεκτη, μη αποδεκτή. Δεν γίνεται να δίδονται άδειες στους οδηγούς ασθενοφόρων σε ένα νησί μέσα στον Αύγουστο. Δεν γίνεται πουθενά αυτό. Υπάρχει ειδική οδηγία προς όλα τα Κέντρα Υγείας: δεν δίνονται άδειες μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο».

Όπως τόνισε ο Χρήστος Ροϊλός: «Δεν είχα γνώση. Δεν είχα καμία ενημέρωση για άδειες των άλλων δύο οδηγών». Συμπλήρωσε δε: «Έχει διαταχθεί από εμένα ΕΔΕ. Θα ελέγξει δύο πράγματα. Ποιος έδωσε άδεια, γιατί γίνανε έτσι οι βάρδιες και γιατί δεν υπήρχε ένας οδηγός on call».

Όπως εξήγησε ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου: «Το ότι έχουμε τρεις οδηγούς στην Αίγινα δεν είναι τραγικό. Υπάρχουν νησιά που λειτουργούν με λιγότερους οδηγούς και δεν βρίσκουμε οδηγούς, γιατί οι οδηγοί βρίσκουν άλλες, προσοδοφόρες δουλειές».

Μάλιστα, πρόσθεσε: «Έχει δύο οχήματα το νησί», ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «υπάρχει και ηθικό θέμα να μη σηκώνει το τηλέφωνο ένας άνθρωπος που εργάζεται στην υγεία. Είναι έξω από κάθε λογική αυτό που συνέβη».

Ο Χρήστος Ροϊλός είπε ακόμα: «Η εφημερεύουσα γιατρός έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να μιλήσει και με τους άλλους δύο οδηγούς που είχαν δηλώσει άδεια».