Αίγιο: «Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» είπε ο 46χρονος που πυροβόλησε τα 4 παιδιά

Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα ο 46χρονος πήρε τον δρόμο για την φυλακή μετά τη χθεσινή (26.02.2026) απολογία του στην Ανακρίτρια Αιγίου για τους πυροβολισμούς με καραμπίνα σε τέσσερα παιδιά, την περασμένη Παρασκευή (20.02.2026).

«Δεν πιστεύω ότι βρίσκομαι σε αυτή τη θέση σήμερα, δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο», ανέφερε ενώπιον της ανακρίτριας Αιγίου κατά την απολογία του, σύμφωνα με το Patrapress.gr. Οι εξηγήσεις που έδωσε ο 46χρονος πιστολέρο για τον τραυματισμό των παιδιών στο Αίγιο, δεν έπεισαν τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση για προφυλάκισή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιγράφοντας τις συνθήκες του συμβάντος το βράδυ της 20ης Φεβρουαρίου σύμφωνα με το Patrapress.gr, o κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως άκουσε τα σκυλιά του να γαβγίζουν βγήκε έξω από το σπίτι δεν είδε κάτι και έπειτα από δυο με τρία λεπτά άκουσε θόρυβο σε αυλόπορτα της οικίας του επί της οδού Φιλοποίμενος και θορυβημένος για ύπαρξη ύποπτου ατόμου, πήρε το όπλο του και για εκφοβισμό πυροβόλησε σε «νεκρή ζώνη» σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο που βρίσκεται έναντι του σπιτιού.

Επανέλαβε τα όσα υποστήριξε και κατά την ομολογία του, στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, πως πριν τις βολές δεν είδε κάποιο άτομο, ούτε την παρέα των παιδιών, ενισχύοντας τον αρχικό ισχυρισμό του πως δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε πως η θέση που βρισκόταν δεν του επέτρεπε να στρέψει το όπλο και να «ρίξει» στον αέρα. Όπως είπε ήταν στο κλειστό χώρο του γκαράζ ενώ δίπλα υπήρχε μαντρότοιχος. Για το λόγο αυτό επέλεξε να πυροβολήσει δυο φορές στο απέναντι οικόπεδο.

Τι είπε για τα όπλα που βρέθηκαν

Σχετικά με τα τρία όπλα που βρέθηκαν να κατέχει παράνομα, ο 46χρονος υποστήριξε πως εκείνο που είχε στο σπίτι του και χρησιμοποίησε ήταν κειμήλιο από τον παππού του και επεσήμανε πως αμέλεια δεν το είχε δηλώσει. Ενώ η καραμπίνα που καθ’ υπόδειξή του εντοπίστηκε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του επικαλέστηκε πως ήταν του πατέρα του. Στην επιχείρηση που διατηρεί στο Αίγιο, κατασχέθηκε αεροβόλο.

Μετά τους πυροβολισμούς ο 46χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, κοιμήθηκε και την επομένη πήγε κανονικά στη δουλειά του. Φέρεται να δικαιολόγησε τη στάση του, υποστηρίζοντας πως αφού «έριξε» και δεν υπήρξε αντίδραση, δεν άκουσε φωνές και δεν είδε κάποιο άτομο, έπεσε να κοιμηθεί.

Πληροφορήθηκε για τον τραυματισμό των παιδιών το Σάββατο (21.02.2026) κατόπιν επικοινωνίας με φίλο του και αφού είχε δημοσιευθεί η είδηση στα ΜΜΕ. Στη συνέχεια και αφού ενημερώθηκε από τη σύζυγό του του πως τον αναζητά η Αστυνομία, παραδόθηκε και συνεργάστηκε με τις Αρχές.

Κατά τον ισχυρισμό τουο 46χρονος όταν ενημερώθηκε για το τι είχε συμβεί υπό το καθεστώς πανικού, πήρε την καραμπίνα και αφού την «έλυσε» την πετάξε στις εκβολές του ποταμού Φοινικα στις Καμάρες. Εκεί βρέθηκε όπως έγραψε το Patrapress.gr ο σκελετός της, από ιδιώτες δύτες με τη συνδρομή του λιμεναρχείου Αιγίου, μετά από έρευνες που διήρκησαν τουλάχιστον δυο ώρες.