Αίγιο: Ομάδα 30 κουκουλοφόρων εισέβαλε σε μπαρ και χτύπησε νεαρούς με ρόπαλα – Τους απείλησαν με όπλο

Στο νοσοκομείο με κατάγματα στο πρόσωπο νοσηλεύονται τα δύο θύματα
Επεισόδιο άγριας βίας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα (14.04.2026) στο Αίγιο, όταν ομάδα 30 κουκουλοφόρων επιτέθηκαν σε δύο νεαρούς με αποτέλεσμα να οδηγηθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το σοβαρό επεισόδιο έγινε στα Σελιανίτικα στο Αίγιο, όταν περίπου 30 κουκουλοφόροι Ρομά, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, εισέβαλαν σε μπαρ με ρόπαλα και σιδηρολοστούς και ξεκίνησαν να χτυπούν τον 20χρονο με τον 19χρονο.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως οι δράστες τους χτυπούσαν με μανία με γροθιές, κλωτσιές και τα ρόπαλα. Μάλιστα ο ένας από τους δράστης έβγαλε το όπλο του και τους χτύπησε στο πρόσωπο.

Όταν πελάτες της επιχείρησης έσπευσαν να τους χωρίσουν, οι δράστες φέρεται πως απείλησαν και αυτούς.

Αφού τράπηκαν σε φυγή, οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου όπου και νοσηλεύονται με κατάγματα στο πρόσωπο.

Πληροφορίες από tempo24.news

