Αίγιο: Παίκτης ριάλιτι ξυλοφόρτωσε με μεταλλικό αντικείμενο ασφαλιστή και στον έστειλε στο νοσοκομείο – «Θα κάνω χειρουργείο, βλέπω θολά»

Ένα απίστευτο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε στο Αίγιο, όπου γνωστός παίκτης ριάλιτι γρονθοκόπησε άγρια έναν ασφαλιστή, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο 45χρονος ασφαλιστής – θύμα του άγριου ξυλοδαρμού στο Αίγιο, κατήγγειλε την Πέμπτη (11.12.2025) στο Α’ αστυνομικό τμήμα Πατρών, τον παίκτη ριάλιτι, επειδή σύμφωνα με την κατάθεση, του τρύπησε με αιχμηρό αντικείμενο τα λάστιχα του αυτοκινήτου του.

Ακολούθησε λεκτικός διαπληκτισμός των δύο αντρών, με αποτέλεσμα ο παίκτης ριάλιτι να χτυπήσει τον 45χρονο με μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι. Συγκριμένα τον τραυμάτισε σοβαρά στη μύτη, στο αριστερό μάτι και στο φρύδι.

Ο ασφαλιστής λόγω των σοβαρών τραυμάτων του, έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος. «Με αντικείμενο με χτύπησε, νομίζω εργαλείο ήταν. Το κράταγε κρυφά πίσω του», περιέγραψε στο θύμα μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 27χρονος πρώην παίκτης ριάλιτι είχε παλαιότερη εκκρεμότητα αποζημίωσης, περίπου 200 ευρώ, την οποία δεν έλαβε ποτέ, γεγονός που, όπως υποστήριξε ο 45χρονος, στάθηκε αφορμή τόσο για το σκάσιμο των λαστίχων του οχήματος του όσο και για την μετέπειτα επίθεση σε βάρος του.

Περιγράφοντας την υπόθεση, ο ίδιος σημείωσε: «Αυτός είχε μία πληρωμή κάποτε από ασφαλιστική που δεν την πήρε ποτέ, 200€ κάτι τέτοιο, και από τότε μάλλον μου τη φύλαγε. Δεν αποζημιώθηκε από δική του υπαιτιότητα, όχι δική μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Κάποιος μου έκανε ζημιές στα αυτοκίνητά μου. Μου έσκαγε τα λάστιχα με σουβλί, 4 φορές έχει γίνει τον τελευταίο μήνα. Αυτήν τη φορά τον έπιασα επ’ αυτοφώρω. Μίλαγα με τον ξάδερφό μου εκείνη την ώρα στο τηλέφωνο και του έλεγα ‘πάλι το έκανε’. Και εκείνη την ώρα με παραμόνευε να κλείσω το τηλέφωνο.

Μόλις το έκλεισα, ήρθε κοντά μου αιχμηρό αντικείμενο μου λέει ‘θα σε γ@@@σω’. Και με το που του λέω ‘εσύ το έκανες αυτό;’, μου λέει ‘όχι, δεν το έκανα εγώ’. Μα του λέω ‘δεν έχεις δει για τι πράγμα λέω’.

Και με το που σκύβω να κοιτάξω το λάστιχο, τις τρύπες, έρχεται κοντά μου με κρυμμένο το δεξί χέρι και με χτύπησε στο πρόσωπο την ώρα που είχα σκύψει. Γι’ αυτό μου έσπασε και το κόκκαλο μέσα στη μύτη, δίπλα ακριβώς εκεί που είναι το μάτι έχει ένα λεπτό κόκκαλο, το οποίο εκεί θα κάνουμε και την επέμβαση. Ο ιατροδικαστής μού είπε ότι ‘έχει μπλέξει’ μου λέει ‘αυτό είναι απόπειρα εκ προ μελέτης. Για να σου σκάει έναν μήνα, προφανώς υπάρχει μελέτη’».

Όπως τόνισε ο ασφαλιστής: «Ο άνθρωπος, από ό,τι έχω μάθει, έχει θέματα. Τη Δευτέρα θα κάνω εισαγωγή για χειρουργείο. Την Τρίτη κάνω χειρουργείο. Έχει επηρεάσει την όραση σε ένα σημείο γιατί βλέπω θολά. Θα μου προκαλέσει στο μέλλον ζημιά».