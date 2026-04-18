Αίγιο: Προφυλακιστέος για τον άγριο ξυλοδαρμό Ρομά, «του έριξε 22 κλωτσιές στο πρόσωπο»

Ο προφυλακισθείς με ομάδα ατόμων, απήγαν τον νεαρό, τον έδειραν και τον άφησαν έξω από το νοσοκομείο
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, το Σάββατο (18.04.2026), κρίθηκε ο κατηγορούμενος για τον άγριο ξυλοδαρμό Ρομά, ως αντίποινα για τον τραυματισμό δύο νεαρών 19 και 20 ετών σε κλαμπ στο Αίγιο από περίπου 30 κουκουλοφόρους ομόφυλούς του, με σιδερολοστούς και ρόπαλα.

Ο συλληφθείς για απόπειρα ανθρωποκτονία από κοινού και ληστεία μαζί με συνολικά πέντε άτομα, τέσσερα εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, μεσημεριανές ώρες της 14ης Απριλίου, έξω από καφετέρια, επί της οδού Κορίνθου στο Αίγιο, επιτέθηκαν στο θύμα χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές.

«Του έριξε 22 κλωτσιές στο πρόσωπο» ανέφερε στο Patrapress.gr καλά πληροφορημένη πηγή. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Στη συνέχεια δια της βίας τον επιβίβασαν σε αυτοκίνητο και αφού τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία στη Φτέρη, τον ξυλοκόπησαν στο κεφάλι και στο σώμα και του άρπαξαν 7.000 ευρώ. Ακολούθως τον εγκατέλειψαν έξω από το Νοσοκομείο Αιγίου.

Στο πλαίσιο των ερευνών των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ο δράστης προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ σε κατ’ οίκον έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκε και ένα καλάσνικοφ.

