Αίγιο: Προφυλακιστέος ο 46χρονος που πυροβόλησε 15χρονους επειδή τον ενοχλούσε το γέλιο τους – Νέα στοιχεία για 2ο όπλο

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 46χρονος για τους πυροβολισμούς με καραμπίνα στα τέσσερα παιδιά στο Αίγιο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Νέα πληροφορία κάνει λόγο για την ύπαρξη και δεύτερου όπλου που χρησιμοποίησε ο δράστης εναντίον των 15χρονων.

Οι εξηγήσεις που έδωσε ο 46χρονος πιστολέρο στο Αίγιο την Πέμπτη (26.02.2026) δεν έπεισαν τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση για προφυλάκισή του.

Για την αποφυγή επεισοδίων από τους γονείς και συγγενείς των τεσσάρων παιδιών, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αστυνομικοί τον μετέφεραν τα ξημερώματα στα δικαστήρια του Αιγίου.

Η απόφαση για προφυλάκιση ικανοποίησε τους συγγενείς και τους γονείς που βρίσκονταν στο σημείο.

Παρέμεναν έξω από τα δικαστήρια από τις 5 το πρωί όταν και έφτασε με ισχυρή αστυνομική δύναμη ο 46χρονος προκειμένου να μην δημιουργηθούν πάλι επεισόδια.

Σύμφωνα με τους γονείς, δηλώνουν ικανοποιημένοι από την προφυλάκιση, είναι αγανακτισμένοι όμως με τη στάση του 46χρονου, ο οποίος όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά προσπάθησε όπως λένε, με διάφορα δικονομικά τερτίπια, να ακυρώσει τη διαδικασία, και γι’ αυτό έφτασε 5 μ.μ., προκειμένου να υπάρξει η απόφαση για την προφυλάκισή του.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της 20ης Φεβρουαρίου στην οδό Φιλοποίμενος στο Αίγιο.

Τέσσερις 15χρονοι βρίσκονταν στα σκαλοπάτια κοντά στο σπίτι του 46χρονου, ο οποίος θεώρησε ότι τον ενοχλούσε το γέλιο τους και άρχισε να τους πυροβολεί.

Τρεις από τους ανήλικους μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Αιγίου για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας 15χρονος διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο παπούτσι ενός από τα παιδιά που τραυματίστηκαν από τα σκάγια, βρέθηκε σφηνωμένη βολίδα διαφορετικού διαμετρήματος από τις υπόλοιπες, κάτι που παραπέμπει στη χρήση και δεύτερου όπλου από τον 46χρονο δράστη.