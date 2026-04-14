Αίγιο: Στο νοσοκομείο ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ

Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε 15χρονη στο Αίγιο, όταν καταστηματάρχης της έδωσε ποτό γνωρίζοντας πως είναι ανήλικη.

Το περιστατικό συνέβη χθες (13.04.2026) σε κατάστημα του Αιγίου, όπου βρισκόταν η ανήλικη μαζί με την παρέα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η15χρονη μεταφέρθηκε πιωμένη στο νοσοκομείο από τους γονείς της. Ο πατέρας της κατήγγειλε πως ο καταστηματάρχης γνώριζε την ηλικία της αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να της δώσει αλκοολούχο ποτό.

Το περιστατικό κατήγγειλε ο πατέρας της στην Αστυνομία, που ξεκίνησε έρευνες για την σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Να σημειωθεί πως σε ένα 24ωρο είχαμε άλλα τουλάχιστον 4 περιστατικά με ανήλικους που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, καθώς βρίσκονταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση λόγω της χρήσης αλκοόλ, σύμφωνα με το tempo24.news.