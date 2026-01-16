Ελλάδα

Αίγιο: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού 16χρονος από συνομήλικό του έξω από σχολείο – Διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Ρίο

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 16χρονο αλλά και την μητέρα του που κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου
Bullying, aggression and violence scene between two males, one young adult male punches his peer near a bricks wall

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 16χρονος στο Αίγιο από έναν συνομήλικό του. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της περιοχής και μετά στο Ρίο όπου και νοσηλεύεται.

Ο ξυλοδαρμός έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (15.01.2026) έξω από Ειδικό Σχολείο στο Αίγιο. Ο ανήλικος ξεκίνησε να χτυπά με μανία τον 16χρονο, για λόγους που ακόμη διερευνώνται.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Αιγίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο. Εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 16χρονο αλλά και την μητέρα του που κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου.

Πληροφορίες από tempo24.news

