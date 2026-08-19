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Αιματηρό επεισόδιο στην Πτολεμαΐδα: 35χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 37χρονο μετά από τσακωμό

Ο 37χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και η κατάστασή του είναι σταθερή
Μαχαίρι
(Φωτογραφία αρχείου: iStock)
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Μια βίαιη επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε ένας 37χρονος στην Πτολεμαΐδα από 35χρονο γνωστό του μετά από τσακωμό που είχαν για προσωπικές διαφορές.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου στην Πτολεμαΐδα, όταν οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα με αποτέλεσμα ο 35χρονος να επιτεθεί με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανώς μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον 37χρονο στην βουβωνική χώρα, στο αριστερό πόδι και στην κοιλιακή χώρα.

Ο 35χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι μετά από έρευνα της αστυνομίας και μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Να σημειωθεί πως ο 37χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει νοσηλευόμενος. Ωστόσο η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

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