Ακινητοποιήθηκε τρένο στο Λιανοκλάδι – Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες

Η αμαξοστοιχία ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη και είχε προορισμό την Αθήνα
Καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες έφερε η ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα.

Η αμαξοστοιχία Intercity 57 που ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα, ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος στο Λιανοκλάδι το βράδυ της Τρίτης 16.12.2025.

Λόγω του περιστατικού υπάρχει ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες με την αναμονή να ξεπερνάει τα 40 λεπτά.

Όπως αναφέρει και το ηχητικό μήνυμα που ενημερώνει τους επιβάτες, υπάρχει αναμονή για να έρθει κινητήρια μονάδα από το Λιανοκλάδι. 

