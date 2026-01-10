Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων στον Πειραιά χωρίς να υπάρχει απαγορευτικό: Δεν κατάφεραν να δέσουν 2 πλοία στη Μήλο

Παρά την απουσία επίσημου απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια του Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου, οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων από ακτοπλοϊκές εταιρείες, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία εκατοντάδων επιβατών.

Το πρωί του Σαββάτου αρκετά πλοία παραμένουν δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ορισμένες εταιρείες, με δική τους απόφαση, προχώρησαν σε ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων, επικαλούμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ώρες.

Στο λιμάνι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, βρίσκονται πολλοί ταξιδιώτες, αρκετοί εκ των οποίων έχουν μαζί τους κατοικίδια και μεταφέρουν ογκώδεις αποσκευές, προσπαθώντας να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν για εναλλακτικές λύσεις και τα επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια.

Την ίδια ώρα, λόγω των ισχυρών ανέμων, τα πλοία Knossos Palace και Festos Palace δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το λιμάνι της Μήλου. Τα δύο πλοία μεταφέρουν συνολικά 1.641 επιβάτες, οι οποίοι παραμένουν σε αναμονή, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε και με ποιον τρόπο θα συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Σημειώνεται ότι το Knossos Palace εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο, ενώ το Festos Palace είχε αποπλεύσει από το Ηράκλειο με προορισμό τη Μήλο και τον Πειραιά.