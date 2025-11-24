Ελλάδα

Άλιμος: Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες – «Με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε» λέει ένα από τα θύματά του

Ο συγκεκριμένος φέρεται να έχει επιτεθεί σε ακόμα δύο γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή του Αλίμου
iStock

Συναγερμός έχει σημάνει στον Άλιμο, μετά από επιθέσεις και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχουν σημειωθεί σε βάρος γυναικών από άνδρα που κυκλοφορεί στην περιοχή.

Στις 20 Νοεμβρίου μία γυναίκα κατήγγειλε πως δέχτηκε επίθεση από έναν μελαψό άνδρα, μέτριου αναστήματος, στις 6 το πρωί στον Άλιμο, την ώρα που η ίδια κατευθυνόταν προς την δουλειά της. Συγκεκριμένα, το θύμα της σεξουαλικής παρενόχλησης ανέφερε πως ο άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και την θώπευσε.

«Είχα πάρει το λεωφορείο για να φτάσω στη δουλειά μου. Στις 06:25 κατέβηκα από το λεωφορείο και ενώ προχωρούσα, αντιλήφθηκα την παρουσία ενός άντρα. Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι με ακολουθούσε, αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω με πλησίασε, χωρίς να μου μιλήσει με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε στα γεννητικά μου όργανα», λέει ένα από τα θύματά του στο MEGA.

«Εγώ άρχισα να φωνάζω, τον απώθησα με τα χέρια μου και εκείνος έφυγε τρέχοντας. Αμέσως κατευθύνθηκα προς τη δουλειά μου και κάλεσα το 100. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να τον αναγνωρίσω από την ταραχή μου. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι είχε μία τσάντα πλάτης μαύρη πιθανόν με ένα σχεδιάκι λευκό, είχε μελαμψό – σοκολάτι χρώμα, μαύρα μαλλιά και θεωρώ ήταν αλλοδαπός πιθανόν γύρω στα 30 από τα χαρακτηριστικά που μπόρεσα να συγκρατήσω».

Ο άνδρας αναζητείται από τις αρχές, ενώ κατηγορείται και για σεξουαλικές επιθέσεις σε άλλες γυναίκες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News ο συγκεκριμένος φέρεται να έχει επιτεθεί σε ακόμα δύο γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή του Αλίμου.

Στην εκπομπή μίλησε και η αδελφή του θύματος, η οποία είπε πως η αδελφή της βρίσκεται ακόμα σε σοκ.

«Την έπιασε στο στήθος και στα γεννητικά όργανα. Τον έσπρωξε, φώναξε και έτρεξε προς της δουλειά της. Της είπαν ότι έχει ξανασυμβεί. Είναι ακόμα σε σοκ, φοβάται να βγει έξω», περιέγραψε η αδερφή του θύματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
204
188
119
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δεν θα διδάσκει η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ - Είχε αρνηθεί την αξιολόγηση
Όπως αποκάλυψε ο γγ του υπουργείου Παιδείας, η εκπαιδευτικός ασκεί διοικητικό έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα - «Τη σκούντηξε για να δει τη ζωγραφιά του» λέει ο πατέρας του 6χρονου
Η 55χρονη δασκάλα
Ανέβηκε η στάθμη της λίμνης της Καστοριάς κατά 18 εκατοστά - Συγκλονιστικές εικόνες καταστροφής στον υπόλοιπο νομό
Η αύξηση της στάθμης είναι καλό νέο για την λίμνη, το χάος όμως που έχει προκληθεί στον νομό από τις έντονες βροχοπτώσεις έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα
Καστοριά
Άδωνις Γεωργιάδης – Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Αμερικανίδα πρέσβης στο υπουργείο Υγείας για τον Ψηφιακό Βοηθό Πολίτη
Ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη θα προσφέρει στους πολίτες προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους, στις συνταγές, στα ραντεβού, στις προληπτικές εξετάσεις και στους εμβολιασμούς τους
Ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο υπουργείο Υγείας
Newsit logo
Newsit logo