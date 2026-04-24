Αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ το Σαββατοκύριακο

Οι προγραμματισμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 τα Σαββατοκύριακα επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά ακυρώνονται
Αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ το Σάββατο (25.04.2026) και την Κυριακή (26.04.2026) ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ την Παρασκευή, 24 Απριλίου.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, το Σάββατο 25/04 μεταξύ 07:00 – 12:00 τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 του Τραμ θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Άγιος Αλέξανδρος» και θα διεξάγονται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – Άγιος Αλέξανδρος, λόγω τεχνικών εργασιών στην περιοχή της Γλυφάδας.

Την Κυριακή 26/04, λόγω διεξαγωγής του 17ου Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου, μεταξύ 08:00 – 13:30 τα δρομολόγια θα εκτελούνται στη Γραμμή 6 του Τραμ στο τμήμα Μουσών – Σύνταγμα – Μουσών και στη Γραμμή 7 στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πάρκο Φλοίσβου – Ασκληπιείο Βούλας και Αγία Σκέπη – Ακτή Ποσειδώνος – Αγία Σκέπη. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετείται η στάση «Τροκαντερό» και στις στάσεις «Πικροδάφνη» και «Έδεμ» δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επιβίβασης στη Γραμμή 6.

Από την Κυριακή 26/04 ως την Πέμπτη 30/04 από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες, πρωινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 τα Σαββατοκύριακα 25-26/04, 02-03/05 και 09-10/05 για την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

