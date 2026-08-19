Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία για τους 18χρονους – Τι ισχύει για τις αναβολές

Σημαντικές διευκρινίσεις για τη στρατιωτική θητεία οι οποίες αφορούν όσους έχουν γεννηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2008 ανακοίνωσε η Στρατολογία, αναφορικά με τον χρόνο που μπορούν να υπηρετήσουν και τη δυνατότητα αναβολής για σπουδές.

Σύμφωνα με τη Στρατολογία, οι γεννημένοι από 01 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 15 Μαΐου 2008, οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους (2026 Γ’ ΕΣΣΟ), δύνανται, εφόσον καταταχθούν και εκπληρώσουν εξ ολοκλήρου την κύρια στρατιωτική τους υποχρέωση, να απολυθούν μετά τη συμπλήρωση εννέα (9) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 5265/2026 (Α’ 3).

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Υπενθυμίζεται ότι η στρατιωτική θητεία στην χώρα μας είναι 12 μήνες, με εξαίρεση τις ειδικές κατηγορίες.

Επιπλέον, όσον αφορά τη δυνατότητα αναβολής, η Στρατολογία διευκρινίζει ότι οι ανωτέρω αναφερόμενοι δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση αναβολής κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 του ν. 5265/2026 (Α΄ 3). Για τη χορήγηση της συγκεκριμένης αναβολής δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ, www.stratologia.gr.

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«Η ταυτοποίηση των στοιχείων των αιτούντων γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για χορήγηση αναβολής κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής, επιλέγοντας το συγκεκριμένο πεδίο», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.stratologia.gr και συγκεκριμένα, τη διαδρομή https://www.stratologia.gr/el/entipa για πληροφοριακά έντυπα ή για τυχόν ερωτήματα τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ.

πηγή: OnAlert.gr