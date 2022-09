Πολλοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι το αντικείμενο που σπούδασαν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Είτε δεν είναι όσο ενδιαφέρον νόμιζαν, είτε δεν έχει προοπτικές στον κόσμο του μέλλοντος, είτε είναι υπερκορεσμένο και έχει μικρές αποδοχές. Οι επιλογές είναι δύο: ή συμβιβάζονται, με όσες επιπτώσεις αυτό συνεπάγεται, ή αλλάζουν επάγγελμα.

Υπάρχουν πολλοί που προτιμούν το δεύτερο, επιλέγοντας επαγγέλματα που αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα στον κόσμο του μέλλοντος. Ένα από αυτά είναι του ψυχολόγου. H ψυχολογία δεν είναι η επιστήμη στην οποία προστρέχεις, όταν “κάτι δεν πάει καλά”. Είναι η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των παραγόντων που τη διαμορφώνουν, και έχει εφαρμογή σε δεκάδες επαγγελματικούς τομείς, από τη διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων μιας εταιρείας, μέχρι το marketing και τη διαφήμιση. Ο ψυχολόγος, ως σύμβουλος σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, θα καταλήξει σε πρακτικές, κατανοητές και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις, που βελτιώνουν τη διάθεση, την απόδοση των ανθρώπων και την ποιότητα των σχέσεών τους, προσωπικών και επαγγελματικών. Το πτυχίο ψυχολογίας είναι το διαβατήριο για επαγγελματική καριέρα αξιώσεων σε πολλές επαγγελματικές κατηγορίες.

Γι΄αυτό, η ψυχολογία έχει, εδώ και χρόνια, καθιερωθεί ως αντικείμενο που διδάσκεται σε πολλά σοβαρά πανεπιστήμια του κόσμου.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το, πολυβραβευμένο για τις επιδόσεις του, University of West London, 1ο στη λίστα αξιολόγησης των modern universities του Λονδίνου. Το University of West London στην Ελλάδα συνεργάζεται με το BCA College. To ιστορικό κολλέγιο, που έχει συμπληρώσει μισόν αιώνα επιχειρησιακών σπουδών, προσφέρει σπουδές ψυχολογίας, οι οποίες οδηγούν σε απόκτηση πτυχίου Bachelor’s, ακριβώς του ίδιου που απονέμεται στους φοιτητές του Λονδίνου, με πρόγραμμα σπουδών σχεδιασμένο βάσει των προδιαγραφών της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Το BCA, για να διευκολύνει όσους λόγω αποστάσεως ή επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα με φυσική παρουσία στο city campus της Αθήνας, δημιούργησε μια προηγμένη διαδραστική πλατφόρμα e-learning, με την οποία οι εξ αποστάσεως φοιτητές είναι παρόντες ψηφιακά στην αίθουσα διδασκαλίας, συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους και συμμετέχουν στις εργασίες, τις έρευνες, τα σεμινάρια και τις διαλέξεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα σπουδών.

Η πρακτική άσκηση, γίνεται σε εταιρείες και οργανισμούς που συνεργάζονται με το BCA, όπως το International School of Athens και το Melina’s Kindergarten, που προσφέρουν στους μαθητές πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, ενώ οι αριστούχοι εξασφαλίζουν θέση εργασίας στους συνεργαζόμενους φορείς.

Μπορούν επίσης να εξειδικευθούν, συνεχίζοντας μεταπτυχιακές σπουδές σε επιμέρους τομείς της ψυχολογίας, όπως παιδοψυχολογία, συμβουλευτική ψυχολογία, ιατροδικαστική ψυχολογία, ψυχική υγεία, εκπαιδευτική ψυχολογία, αναπτυξιακή ψυχολογία, επαγγελματικός προσανατολισμός και νευροψυχολογία.

Πολλοί απόφοιτοι προτιμούν να κάνουν καριέρα ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ανοίγοντας δικό τους γραφείο. Ο νόμος δίνει αυτή τη δυνατότητα, καθώς οι τίτλοι σπουδών του UWL μέσω του BCA είναι, αναγνωρισμένοι σε όλον τον κόσμο, και έχουν στην Ελλάδα τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ελληνικών πανεπιστημίων.

Ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξει κάποιος επαγγελματική πορεία, ακολουθώντας τις κλίσεις του και την πυξίδα της καρδιάς του. Τώρα, με τις δυνατότητες που προσφέρει το BCA, αυτή η μετάβαση μπορεί να γίνει εύκολα, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ικανοποίηση από το επαγγελματικό αντικείμενο, καλύτερες προοπτικές και υψηλότερο εισόδημα.