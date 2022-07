Ίος, ένα από τα διαμάντια του Αιγαίου. Στο “στέμμα” του ένα πολύτιμο πετράδι: το Calilo resort.

Στις Νότιες Κυκλάδες, η Ίος σας περιμένει για να ανακαλύψετε τα σοκάκια της, τις παραδεισένιες παραλίες της, τον κοσμοπολίτικο “αέρα” της.

Στον τόπο όπου ο ήλιος πρωταγωνιστεί, κυριαρχεί το Calilo resort, το ξενοδοχείο που μπορεί να δεχτεί φιλόξενα στην “αγκαλιά” του λάτρεις των σπορ και της νυχτερινής ζωής καθώς και αυτούς που αναζητούν ηρεμία και επαφή με τη φύση.

Ένα ξενοδοχείο διαφορετικό απ’ όλα τ’ άλλα. Ένα μέρος που “κλείνει” μέσα του εννέα λέξεις: Create A Life You Can Fall in Love With. Και αυτό ακριβώς κάνει πραγματικότητα για τους φιλοξενούμενούς του: δημιουργεί για εκείνους μια ζωή ερωτεύσιμη. Το ίδιο συναίσθημα αισθάνθηκε και ο ιδρυτής του ξενοδοχείου κ. Μιχαλόπουλος την πρώτη φορά που αντίκρυσε το νησί της Ίου και θέλησε να δημιουργήσει ένα resort που να εμπνέει τον ταξιδιώτη με τον ίδιο τρόπο που τον εμπνέει η Ίος.

Το Calilo δεν είναι απλά ένα ξενοδοχείο για να περάσετε τις διακοπές σας στην Ίο. Είναι ένα σημείο αναφοράς.

Calilo είναι…

Αναδυόμενο και σκαλισμένο από ντόπιο βράχο, το ξενοδοχείο αγκαλιάζεται από 1.000 στρέμματα τυπικού κυκλαδίτικου τοπίου και συναντά το Αιγαίο σε μια ακτή (σχεδόν) 10 χιλιομέτρων χρυσής άμμου. Στο Calilo η φυσική ομορφιά συναντά την τέχνη και μαζί δημιουργούν μια μαγευτική εικόνα, έναν χώρο που θα σας υποδεχτεί για να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, να αποβάλετε το στρες και κάθε τοξική σκέψη.

Το Calilo δεσπόζει σε μια απομακρυσμένη γωνιά της Ίου. Πρόκειται δηλαδή για ένα καταφύγιο από τη φασαρία και την πολυκοσμία που προσφέρει ιδιωτικότητα, πανοραμική θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και άμεση πρόσβαση στην παραλία για βουτιές σε κρυστάλλινα νερά.

Βόλτες στη φύση, στα μονοπάτια με τις ελιές και τις σπηλιές, στα δρομάκια που μυρίζουν θυμάρι και ρίγανη, ονειρικά ηλιοβασιλέματα… είναι όλες εικόνες συνυφασμένες με το Calilo. Εκεί βρίσκει κανείς την ισορροπία ανάμεσα στην ηρεμία και τη ψυχαγωγία, στη χαλάρωση και την εκτόνωση. Το Calilo σας υπόσχεται την πολυτέλεια που σας αξίζει και την ιδιωτικότητα που αποζητάτε.

Έργο τέχνης

Εκτός όμως από ένα πολυτελές resort το Calilo αποτελεί και τον απόλυτο προορισμό για τους φιλότεχνους ταξιδιώτες. Σε κάθε τοίχο του ξενοδοχείου, θα συναντήσει κανείς μοναδικά έργα τέχνης παραδοσιακής Ελληνικής τεχνοτροπίας. Το ίδιο το ξενοδοχείο αποτελεί ένα έργο τέχνης και ακολουθεί τη σύγχρονη κυκλαδίτικη αισθητική. Η κάθε μία από τις 36 πολυτελείς σουίτες του είναι ξεχωριστά σχεδιασμένη με χειροποίητα ψηφιδωτά, πολύχρωμα πλακάκια, ξύλινες καρέκλες και μαρμάρινα κύματα.

Στα δωμάτιά του θα βρείτε επίσης ρομαντικά ανάκλιντρα, μπαρ βγαλμένα από τα όνειρά σας, πισίνες που “φωνάζουν” να κολυμπήσετε στα νερά τους.

Χαλάρωση

Εάν η μέρα απαιτεί χαλάρωση τότε μπορείτε να ξεκινήσει με yoga, να συνεχίσει με μπάνιο και ηλιοθεραπεία και να κλείσει με μια επίσκεψη στο σπα, με ένα χαλαρωτικό μασάζ ή… με yoga στην παραλία με θέα το ηλιοβασίλεμα!

Το σπα του Calilo προσφέρει μια σειρά από θεραπείες που έχουν σχεδιαστεί για να μειώσουν την ένταση και το άγχος, να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου και να επιτρέψουν στους επισκέπτες να αισθανθούν χαλαροί και αναζωογονημένοι.

Ψυχαγωγία

Και επειδή μετά από μια χαλαρωτική ημέρα οι μπαταρίες είναι γεμάτες για την επόμενη, το Calilo είναι εκεί για να δώσει αμέτρητες επιλογές για τους δραστήριους των διακοπών: μια επίσκεψη στο υπερσύγχρονο γυμναστήριό, εκδρομές σε κρυμμένους όρμους και απομονωμένες παραλίες της Ίου και των κοντινών νησιών, γευσιγνωσία κρασιών, πεζοπορίες, μαθήματα μαγειρικής… είναι κάποιες από τις επιλογές που προσφέρει το Calilo.

Πιάτα γεμάτα… Κυκλάδες

Για τους λάτρεις του fine dining η απάντηση είναι το Calilo Restaurant. Στο εστιατόριο του Calilo resort, ο βραβευμένος σεφ Αλέξανδρος Τσιοτίνης έχει ετοιμάσει ένα μενού αφιερωμένο στις Κυκλάδες. 33 πιάτα, αφιερωμένα σε κάθε ένα από τα νησιά του συμπλέγματος και φτιαγμένα με υλικά από τα πιο φρέσκα λαχανικά και βότανα από τον κήπο του resort όπως το μέλι που είναι από τις κυψέλες του ξενοδοχείου και το λάδι που είναι από τους ελαιώνες του!

Το όραμα μιας οικογένειας

Με αγάπη για την Ίο αλλά και αποφασιστικότητα να προστατευθεί το νησί από την υπερανάπτυξη, όπως έχει γίνει με άλλες περιοχές των Κυκλάδων, η οικογένεια Μιχαλόπουλου δημιούργησε το 2019 το Calilo Resort, ένα ξενοδοχείο με σεβασμό στο περιβάλλον που έχει καταφέρει να εδραιωθεί στις προτιμήσεις όσων επιλέγουν να συνδυάσουν την πολυτέλεια και την ιδιωτικότητα με την επαφή και την “επιστροφή” στη φύση.

Με όραμα τον αειφόρο τουρισμό, η οικογένεια Μιχαλόπουλου έχει επιλέξει να ξεφύγει από την ευρέως ακολουθούμενη αρχή της υπερβολικής δόμησης, ακολουθώντας μια διαφορετική διαδρομή, δημιουργώντας ένα τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο συνδυάζει υψηλή ποιότητα τουριστικού προϊόντος με χαμηλές επιπτώσεις προς το περιβάλλον. Έτσι έχει δεσμευτεί να οικοδομήσει το 1% της γης που έχει στην κατοχή της και όχι το 10% που προβλέπει ο νόμος για τις τουριστικές επενδύσεις.

Για να μείνει η Ίος μαγική και «ακατέργαστη».