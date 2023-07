Τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες της πτήσης Aegean αλλά και τις εντυπωσιακές προσπάθειες του πιλότου, που κατάφερε και προσγείωσε με ασφάλεια στο Μιλάνο το αεροπλάνο που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη για τη Βαρκελώνη.

Ο τραγουδιστής Chesney Hawkes μίλησε στην εφημερίδα «The Sun» για όλα όσα έζησε μέσα στο αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη. Ο Hawkes ταξίδευε προς την Ισπανία με τη σύζυγό του και άλλα 156 άτομα όταν ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση έπειτα από ένδειξη για αποσυμπίεση της καμπίνας.

Ο Hawkes δήλωσε ότι οι επιβάτες τρομοκρατήθηκαν, καθώς οι μάσκες έπεσαν χωρίς προειδοποίηση: «Νομίζαμε ότι θα πέφταμε. Τα αυτιά μας πονούσαν και τα μωρά έκλαιγαν. Ο πιλότος είπε από στο μεγάφωνο “επείγουσα κάθοδος – κρατηθείτε”».

«Μία από τις αεροσυνοδούς ήταν σε εμβρυακή στάση στο πάτωμα προσπαθώντας να φορέσει μάσκα, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να μας μιλήσει από την ενδοεπικοινωνία. Το αεροπλάνο έτρεμε και πήρε τόσο απότομη κλίση που κοιτάξαμε έξω και βλέπαμε τη θάλασσα. Νομίζαμε ότι θα πέφταμε στο νερό. Η Krissy και εγώ κοιταχτήκαμε και αγκαλιαστήκαμε» σημείωσε.

Ο Hawkes, που είναι πατέρας τριών παιδιών, αποκάλυψε πως άφησε φωνητικά μηνύματα στην οικογένειά του φοβούμενος ότι δεν θα τα καταφέρει. «Δεν υπήρχαν άλλες πληροφορίες. Οι αεροσυνοδοί έκλαιγαν και όλοι γύρω μας ήταν σε υστερία. Τότε ξαφνικά το αεροπλάνο σταμάτησε να τρέμει και η κάθοδος επιβραδύνθηκε», ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας πως η αεροσυνοδός ανακοίνωσε την αναγκαστική προσγείωση και «όλοι ήταν τρομοκρατημένοι». Και πρόσθεσε: «(…). Στο τέλος, η προσγείωση ήταν εντάξει, αν και λίγο ανώμαλη».

Σημείωσε πως οι επιβάτες ζητωκραύγασαν μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροπλάνου.

Ο τραγουδιστής είπε ότι ο πιλότος ήταν «ήρωας» και πρόσθεσε: «Όλο το πλήρωμα ήταν υπέροχο. Και ευτυχώς καταφέραμε να διαγράψουμε το μήνυμα WhatsApp όταν προσγειωθήκαμε πριν το ακούσει κάποιος από την οικογένεια».

Chesney Hawkes told kids he loved them in voice note as plane plunged 20,000ft https://t.co/Oj3ffXG4jz